16 января 2023

Тюменский депутат ГД Брыкин поддержал идею о закрытии Ельцин Центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Президентский центр Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, зима, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
Брыкин назвал Ельцин Центр «мутным заведением» Фото:

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал идею о закрытии Ельцин Центра. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Парламентарий также посоветовал изменить названия всем библиотекам имени Ельцина.

«Давно пора закрыть это мутное заведение (Ельцин Центр — прим. ред.)! Поддерживаю! Еще нужно всем библиотекам имени Ельцина сменить названия», — написал Брыкин в telegram-канале.

Ранее работу Ельцин Центра критиковали и другие публичные личности. Так, URA.RU писало, что сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина выступили за закрытие центра. Подобную инициативу также предложил Культурный фронт России.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал идею о закрытии Ельцин Центра. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Парламентарий также посоветовал изменить названия всем библиотекам имени Ельцина. «Давно пора закрыть это мутное заведение (Ельцин Центр — прим. ред.)! Поддерживаю! Еще нужно всем библиотекам имени Ельцина сменить названия», — написал Брыкин в telegram-канале. Ранее работу Ельцин Центра критиковали и другие публичные личности. Так, URA.RU писало, что сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина выступили за закрытие центра. Подобную инициативу также предложил Культурный фронт России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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