Тюменский депутат ГД Брыкин поддержал идею о закрытии Ельцин Центра

16 января 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Брыкин назвал Ельцин Центр «мутным заведением» Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал идею о закрытии Ельцин Центра. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Парламентарий также посоветовал изменить названия всем библиотекам имени Ельцина. «Давно пора закрыть это мутное заведение (Ельцин Центр — прим. ред.)! Поддерживаю! Еще нужно всем библиотекам имени Ельцина сменить названия», — написал Брыкин в telegram-канале. Ранее работу Ельцин Центра критиковали и другие публичные личности. Так, URA.RU писало, что сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина выступили за закрытие центра. Подобную инициативу также предложил Культурный фронт России.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал идею о закрытии Ельцин Центра. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Парламентарий также посоветовал изменить названия всем библиотекам имени Ельцина. «Давно пора закрыть это мутное заведение (Ельцин Центр — прим. ред.)! Поддерживаю! Еще нужно всем библиотекам имени Ельцина сменить названия», — написал Брыкин в telegram-канале. Ранее работу Ельцин Центра критиковали и другие публичные личности. Так, URA.RU писало, что сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина выступили за закрытие центра. Подобную инициативу также предложил Культурный фронт России.