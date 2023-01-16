Тюменский депутат ГД Брыкин поддержал идею о закрытии Ельцин Центра

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал идею о закрытии Ельцин Центра. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Парламентарий также посоветовал изменить названия всем библиотекам имени Ельцина.
«Давно пора закрыть это мутное заведение (Ельцин Центр — прим. ред.)! Поддерживаю! Еще нужно всем библиотекам имени Ельцина сменить названия», — написал Брыкин в telegram-канале.
Ранее работу Ельцин Центра критиковали и другие публичные личности. Так, URA.RU писало, что сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина выступили за закрытие центра. Подобную инициативу также предложил Культурный фронт России.
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