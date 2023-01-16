Guardian: Украине нужно не менее 100 западных танков для начала контрнаступления

17 января 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Часть вооружения стран НАТО находится в «плачевном» состоянии Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины потребуется порядка 100 танков от западных партнеров, чтобы начать контрнаступление. Такое мнение высказали эксперты Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS). «Украине требуется больше партнеров на Западе, чтобы выйти на количество 100 танков, которое, по мнению IISS, потребуется (для контрнаступления — прим. URA.RU). Некоторые страны, например, Испания, уже предупреждали, что их резервы вооружения находятся в плохом состоянии, чтобы их можно было передавать», — пишет британская газета The Guardian . По мнению экспертов IISS, Великобритания и Польша вступили в активную фазу помощи Украине, когда заявили о готовящихся поставках 14 танков Challenger 2 и роты Leopard. Однако Киев еще в конце 2022 года говорил о потребности в 300 танков. Издание отмечает, что Великобритания не может передать больше танков, поскольку у страны всего 227 единиц Challenger 2. При этом у 13 стран НАТО на вооружении находится более 2,3 тыс. танков Leopard 2, часть из которых в «плачевном» состоянии. На обучение украинских военнослужащих обращению с Challenger 2 и Leopard уйдет до шести недель, уточняет британское издание. Ранее Польша обещала передать Вооруженным силам Украины роту танков Leopard в рамках международной коалиции. К этим поставкам также может присоединиться Лондон. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Запад должен направить на Украину тысячи танков, в том числе Challenger, Abrams и Leopard. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет, что поставки техники сделают Польшу и Великобританию изгоями НАТО, так как эти страны могут подвергнуть опасности весь альянс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженным силам Украины потребуется порядка 100 танков от западных партнеров, чтобы начать контрнаступление. Такое мнение высказали эксперты Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS). «Украине требуется больше партнеров на Западе, чтобы выйти на количество 100 танков, которое, по мнению IISS, потребуется (для контрнаступления — прим. URA.RU). Некоторые страны, например, Испания, уже предупреждали, что их резервы вооружения находятся в плохом состоянии, чтобы их можно было передавать», — пишет британская газета The Guardian. По мнению экспертов IISS, Великобритания и Польша вступили в активную фазу помощи Украине, когда заявили о готовящихся поставках 14 танков Challenger 2 и роты Leopard. Однако Киев еще в конце 2022 года говорил о потребности в 300 танков. Издание отмечает, что Великобритания не может передать больше танков, поскольку у страны всего 227 единиц Challenger 2. При этом у 13 стран НАТО на вооружении находится более 2,3 тыс. танков Leopard 2, часть из которых в «плачевном» состоянии. На обучение украинских военнослужащих обращению с Challenger 2 и Leopard уйдет до шести недель, уточняет британское издание. Ранее Польша обещала передать Вооруженным силам Украины роту танков Leopard в рамках международной коалиции. К этим поставкам также может присоединиться Лондон. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Запад должен направить на Украину тысячи танков, в том числе Challenger, Abrams и Leopard. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет, что поставки техники сделают Польшу и Великобританию изгоями НАТО, так как эти страны могут подвергнуть опасности весь альянс.