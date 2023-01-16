16 января 2023

Guardian: Украине нужно не менее 100 западных танков для начала контрнаступления

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Часть вооружения стран НАТО находится в «плачевном» состоянии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины потребуется порядка 100 танков от западных партнеров, чтобы начать контрнаступление. Такое мнение высказали эксперты Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS).

«Украине требуется больше партнеров на Западе, чтобы выйти на количество 100 танков, которое, по мнению IISS, потребуется (для контрнаступления — прим. URA.RU). Некоторые страны, например, Испания, уже предупреждали, что их резервы вооружения находятся в плохом состоянии, чтобы их можно было передавать», — пишет британская газета The Guardian.

По мнению экспертов IISS, Великобритания и Польша вступили в активную фазу помощи Украине, когда заявили о готовящихся поставках 14 танков Challenger 2 и роты Leopard. Однако Киев еще в конце 2022 года говорил о потребности в 300 танков. Издание отмечает, что Великобритания не может передать больше танков, поскольку у страны всего 227 единиц Challenger 2. При этом у 13 стран НАТО на вооружении находится более 2,3 тыс. танков Leopard 2, часть из которых в «плачевном» состоянии. На обучение украинских военнослужащих обращению с Challenger 2 и Leopard уйдет до шести недель, уточняет британское издание.

Ранее Польша обещала передать Вооруженным силам Украины роту танков Leopard в рамках международной коалиции. К этим поставкам также может присоединиться Лондон. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Запад должен направить на Украину тысячи танков, в том числе Challenger, Abrams и Leopard. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет, что поставки техники сделают Польшу и Великобританию изгоями НАТО, так как эти страны могут подвергнуть опасности весь альянс.

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Вооруженным силам Украины потребуется порядка 100 танков от западных партнеров, чтобы начать контрнаступление. Такое мнение высказали эксперты Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS). «Украине требуется больше партнеров на Западе, чтобы выйти на количество 100 танков, которое, по мнению IISS, потребуется (для контрнаступления — прим. URA.RU). Некоторые страны, например, Испания, уже предупреждали, что их резервы вооружения находятся в плохом состоянии, чтобы их можно было передавать», — пишет британская газета The Guardian. По мнению экспертов IISS, Великобритания и Польша вступили в активную фазу помощи Украине, когда заявили о готовящихся поставках 14 танков Challenger 2 и роты Leopard. Однако Киев еще в конце 2022 года говорил о потребности в 300 танков. Издание отмечает, что Великобритания не может передать больше танков, поскольку у страны всего 227 единиц Challenger 2. При этом у 13 стран НАТО на вооружении находится более 2,3 тыс. танков Leopard 2, часть из которых в «плачевном» состоянии. На обучение украинских военнослужащих обращению с Challenger 2 и Leopard уйдет до шести недель, уточняет британское издание. Ранее Польша обещала передать Вооруженным силам Украины роту танков Leopard в рамках международной коалиции. К этим поставкам также может присоединиться Лондон. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Запад должен направить на Украину тысячи танков, в том числе Challenger, Abrams и Leopard. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет, что поставки техники сделают Польшу и Великобританию изгоями НАТО, так как эти страны могут подвергнуть опасности весь альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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