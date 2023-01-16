Суд снял ограничения с экс-замминистра экологии Челябинской области

Виталий Безруков добился очередного супеха в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему замминистра экологии Челябинской области Виталию Безрукову, обвиняемому в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сняли ограничения на общение со свидетелями по делу и посещение министерства. Такое решение принял Калининский районный суд Челябинска, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Очередное заседание по уголовному делу состоялось 17 января. Безрукову разрешили посещать министерство экологии, общаться с журналистами и коллегами по работе. Оставили подписку о невыезде за пределы России и надлежащем поведении», — уточнил URA.RU инсайдер.

«Запрет на совершение определенных действий заменен на подписку о невыезде», — подтвердили URA.RU в пресс-службе суда. Сам экс-чиновник на звонок корреспондента агентства не ответил.

Безруков обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему инкриминировали организацию фиктивной проверки одного из предприятий, которую, по версии следствия, представили в СМИ как внеплановый рейд по контролю за выбросами. В результате, по версии следствия, не были приняты реальные меры по устранению экологических нарушений, а областные власти оказались дискредитированы «вследствие появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха».

В ходе процесса, стартовавшего 1 августа 2022 года, потерпевшая сторона в лице областного правительства отказалась признать себя таковой. Свидетельские показания представителей СМИ также не подтверждали версию следствия. Как заявлял ранее URA.RU сам Безруков, с обвинением он полностью не согласен и намерен добиваться признания себя невиновным. Он считает, что следствием не учтены многие нормативные документы, а в деле нет доказательств вины.