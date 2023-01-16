16 января 2023

Суд снял ограничения с экс-замминистра экологии Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения бывшему замминистра экологии Челябинской области Виталию Безрукову в Суде Центрального района. Челябинск, клетка, решетка, суд, безруков виталий
Виталий Безруков добился очередного супеха в суде Фото:

Бывшему замминистра экологии Челябинской области Виталию Безрукову, обвиняемому в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сняли ограничения на общение со свидетелями по делу и посещение министерства. Такое решение принял Калининский районный суд Челябинска, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Очередное заседание по уголовному делу состоялось 17 января. Безрукову разрешили посещать министерство экологии, общаться с журналистами и коллегами по работе. Оставили подписку о невыезде за пределы России и надлежащем поведении», — уточнил URA.RU инсайдер.

«Запрет на совершение определенных действий заменен на подписку о невыезде», — подтвердили URA.RU в пресс-службе суда. Сам экс-чиновник на звонок корреспондента агентства не ответил.

Безруков обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему инкриминировали организацию фиктивной проверки одного из предприятий, которую, по версии следствия, представили в СМИ как внеплановый рейд по контролю за выбросами. В результате, по версии следствия, не были приняты реальные меры по устранению экологических нарушений, а областные власти оказались дискредитированы «вследствие появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха».

В ходе процесса, стартовавшего 1 августа 2022 года, потерпевшая сторона в лице областного правительства отказалась признать себя таковой. Свидетельские показания представителей СМИ также не подтверждали версию следствия. Как заявлял ранее URA.RU сам Безруков, с обвинением он полностью не согласен и намерен добиваться признания себя невиновным. Он считает, что следствием не учтены многие нормативные документы, а в деле нет доказательств вины.

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Бывшему замминистра экологии Челябинской области Виталию Безрукову, обвиняемому в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сняли ограничения на общение со свидетелями по делу и посещение министерства. Такое решение принял Калининский районный суд Челябинска, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Очередное заседание по уголовному делу состоялось 17 января. Безрукову разрешили посещать министерство экологии, общаться с журналистами и коллегами по работе. Оставили подписку о невыезде за пределы России и надлежащем поведении», — уточнил URA.RU инсайдер. «Запрет на совершение определенных действий заменен на подписку о невыезде», — подтвердили URA.RU в пресс-службе суда. Сам экс-чиновник на звонок корреспондента агентства не ответил. Безруков обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему инкриминировали организацию фиктивной проверки одного из предприятий, которую, по версии следствия, представили в СМИ как внеплановый рейд по контролю за выбросами. В результате, по версии следствия, не были приняты реальные меры по устранению экологических нарушений, а областные власти оказались дискредитированы «вследствие появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха». В ходе процесса, стартовавшего 1 августа 2022 года, потерпевшая сторона в лице областного правительства отказалась признать себя таковой. Свидетельские показания представителей СМИ также не подтверждали версию следствия. Как заявлял ранее URA.RU сам Безруков, с обвинением он полностью не согласен и намерен добиваться признания себя невиновным. Он считает, что следствием не учтены многие нормативные документы, а в деле нет доказательств вины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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