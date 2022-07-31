Дело челябинского экс-замминистра экологии передали в суд

Виталия Безрукова ранее задерживали, но отпустили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра экологии области Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему поставили в вину мнимую проверку одного их предприятий, которую, по версии следствия, представили в СМИ как внеплановый рейд по контролю за выбросами, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, в начале августа 2020 года в ЕДДС от жителей Челябинска поступили массовые жалобы на загрязнение воздуха. Обвиняемый, чтобы продемонстрировать работу органов власти по контролю за выбросами, договорился с руководством предприятия о том, что посетит завод вместе с журналистами, а представлено все будет как внеплановый рейд. Охрана завода должна будет якобы оказать сопротивление обвиняемому», — рассказал источник.

В результате такой мнимой проверки, по итогам которой было продемонстрировано соблюдение предприятием экологических стандартов, как считает следствие, не были приняты реальные меры по устранению экологических нарушений. Кроме того, были дискредитированы власти в связи с формированием у жителей мнения о низкой эффективности и бесполезности проводимых органами государственной власти всех уровней мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха.

Как прокомментировал URA.RU Виталий Безруков, с обвинением он полностью не согласен и будет добиваться своей правоты. Он считает, что следствием не учтены многие нормативные документы, а в деле нет доказательств вины.

«Мы с адвокатом подали жалобы на незаконно возбужденное дело. Дело само по себе абсурдное и реализуется в интересах одного из бизнесменов. Меня даже не допросили нормально и не задали вопросов, все доводы — это лишь умозаключения следствия и притянутые документы, в которых никто не разобрался», — заявил Виталий Безруков.