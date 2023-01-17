Россель вспомнил, как Чубайс отказался спасать главный танковый завод РФ

Экс-сенатор Россель: в 1990-е годы Чубайс отказался спасать «Уралвагонзавод»

17 января 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель воспроизвел свою единственную встречу с Анатолием Чубайсом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В начале 1990-х годов Анатолий Чубайс, возглавлявший тогда Госкомитет РФ по управлению государственным имуществом, отказался помогать нижнетагильскому «Уралвагонзаводу», оказавшемуся на грани закрытия. Чиновник заявил, что производимую УВЗ продукцию Россия начнет покупать за границей. Об этом в ходе своей лекции рассказал участник того разговора, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, передает корреспондент URA.RU. «Прихожу я к Чубайсу — ну, проконсультироваться. Он был председателем [Государственного] комитета по управлению госимуществом, по приватизации. Я говорю, вот, есть у нас „Уралвагонзавод“, там 60 тысяч рабочих. Что делать? Заказов военных нет, завод стоит. Вы даже не догадаетесь, что он сказал мне. Нормальный человек не может такого сказать! Он говорит: „Нам ‚Уралвагонзавод‘ не нужен, танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае“. Я встал и даже не попрощался с ним», — вспомнил Россель в ходе лекции об истории Свердловской области. По словам экс-губернатора, после того случая он больше никогда не встречался с Чубайсом. «Это просто законченный идиот. Вредитель, которого надо судить», — жестко подчеркнул Россель. Политик предположил, что именно поэтому, зная о своей вине перед страной, Чубайс и покинул Россию. Последний раз российские СМИ сообщали о Чубайсе в августе 2022-го: тогда он находился в Германии. «Уралвагонзавод» (УВЗ) был основан в 1936 году в Нижнем Тагиле и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей военной техники в России. Предприятие неоднократно посещали первые лица страны, оно находится под санкциями западных государств. В ходе спецоперации на Украине «Уралвагонзавод» стал главным поставщиком танков для российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале 1990-х годов Анатолий Чубайс, возглавлявший тогда Госкомитет РФ по управлению государственным имуществом, отказался помогать нижнетагильскому «Уралвагонзаводу», оказавшемуся на грани закрытия. Чиновник заявил, что производимую УВЗ продукцию Россия начнет покупать за границей. Об этом в ходе своей лекции рассказал участник того разговора, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, передает корреспондент URA.RU. «Прихожу я к Чубайсу — ну, проконсультироваться. Он был председателем [Государственного] комитета по управлению госимуществом, по приватизации. Я говорю, вот, есть у нас „Уралвагонзавод“, там 60 тысяч рабочих. Что делать? Заказов военных нет, завод стоит. Вы даже не догадаетесь, что он сказал мне. Нормальный человек не может такого сказать! Он говорит: „Нам ‚Уралвагонзавод‘ не нужен, танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае“. Я встал и даже не попрощался с ним», — вспомнил Россель в ходе лекции об истории Свердловской области. По словам экс-губернатора, после того случая он больше никогда не встречался с Чубайсом. «Это просто законченный идиот. Вредитель, которого надо судить», — жестко подчеркнул Россель. Политик предположил, что именно поэтому, зная о своей вине перед страной, Чубайс и покинул Россию. Последний раз российские СМИ сообщали о Чубайсе в августе 2022-го: тогда он находился в Германии. «Уралвагонзавод» (УВЗ) был основан в 1936 году в Нижнем Тагиле и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей военной техники в России. Предприятие неоднократно посещали первые лица страны, оно находится под санкциями западных государств. В ходе спецоперации на Украине «Уралвагонзавод» стал главным поставщиком танков для российской армии.