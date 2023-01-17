В Кремле ответили на инициативу о закрытии Ельцин Центра

В Кремле отреагировали на инициативу о закрытии Ельцин Центра
Кремлю ничего не известно об инициативе закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. В связи с этим комментировать эту тему и выражать позицию невозможно, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — заявил Песков.
Московское отделение Культурного фронта России предложило закрыть Ельцин Центр. Эту идею поддержала актриса Мария Шукшина, которая предложила открыть на его месте Славянский центр.
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