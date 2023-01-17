В Кремле ответили на инициативу о закрытии Ельцин Центра

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на инициативу о закрытии Ельцин Центра Фото:

Кремлю ничего не известно об инициативе закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. В связи с этим комментировать эту тему и выражать позицию невозможно, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — заявил Песков.

Московское отделение Культурного фронта России предложило закрыть Ельцин Центр. Эту идею поддержала актриса Мария Шукшина, которая предложила открыть на его месте Славянский центр.

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Кремлю ничего не известно об инициативе закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. В связи с этим комментировать эту тему и выражать позицию невозможно, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — заявил Песков. Московское отделение Культурного фронта России предложило закрыть Ельцин Центр. Эту идею поддержала актриса Мария Шукшина, которая предложила открыть на его месте Славянский центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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