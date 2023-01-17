В Кремле ответили на инициативу о закрытии Ельцин Центра

17 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на инициативу о закрытии Ельцин Центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремлю ничего не известно об инициативе закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. В связи с этим комментировать эту тему и выражать позицию невозможно, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — заявил Песков. Московское отделение Культурного фронта России предложило закрыть Ельцин Центр. Эту идею поддержала актриса Мария Шукшина, которая предложила открыть на его месте Славянский центр.

Кремлю ничего не известно об инициативе закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. В связи с этим комментировать эту тему и выражать позицию невозможно, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — заявил Песков. Московское отделение Культурного фронта России предложило закрыть Ельцин Центр. Эту идею поддержала актриса Мария Шукшина, которая предложила открыть на его месте Славянский центр.