16 января 2023

Власти ЯНАО забрали у района полномочия распоряжаться землей

Департамент имущественных отношений ЯНАО будет распоряжаться землей в Приуральском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновники, руки
Департамент имущественных отношений ЯНАО получил новые полномочия Фото:

Департаменту имущественных отношений ЯНАО доверили полномочия по распоряжению земельными участками в Приуральском районе. Об этом сообщается в документах на сайте правительства региона.

«В связи с передачей полномочий распоряжение землями и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории Приуральского района, возлагается на департамент имущественных отношений ЯНАО. Также изменения касаются предоставления государственного имущества ЯНАО в доверительное управление», — говорится на сайте.

В правительстве округа URA.RU сообщили, что департамент возьмет под контроль земли нераспределенного фонда района. «Сейчас, грубо говоря, земли обретают „хозяина“, чтобы повысить эффективность управления ими и обеспечить более широкие финансовые возможности в случае необходимости какого-либо вида их освоения», — прокомментировали ситуацию в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти выделили 20 миллионов рублей на ликвидацию поселка Полярного в Приуральском районе ЯНАО. Поселение является заброшенным.

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Департаменту имущественных отношений ЯНАО доверили полномочия по распоряжению земельными участками в Приуральском районе. Об этом сообщается в документах на сайте правительства региона. «В связи с передачей полномочий распоряжение землями и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории Приуральского района, возлагается на департамент имущественных отношений ЯНАО. Также изменения касаются предоставления государственного имущества ЯНАО в доверительное управление», — говорится на сайте. В правительстве округа URA.RU сообщили, что департамент возьмет под контроль земли нераспределенного фонда района. «Сейчас, грубо говоря, земли обретают „хозяина“, чтобы повысить эффективность управления ими и обеспечить более широкие финансовые возможности в случае необходимости какого-либо вида их освоения», — прокомментировали ситуацию в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что власти выделили 20 миллионов рублей на ликвидацию поселка Полярного в Приуральском районе ЯНАО. Поселение является заброшенным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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