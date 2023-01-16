Власти ЯНАО забрали у района полномочия распоряжаться землей

Департамент имущественных отношений ЯНАО будет распоряжаться землей в Приуральском районе

Департамент имущественных отношений ЯНАО получил новые полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департаменту имущественных отношений ЯНАО доверили полномочия по распоряжению земельными участками в Приуральском районе. Об этом сообщается в документах на сайте правительства региона.

«В связи с передачей полномочий распоряжение землями и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории Приуральского района, возлагается на департамент имущественных отношений ЯНАО. Также изменения касаются предоставления государственного имущества ЯНАО в доверительное управление», — говорится на сайте.

В правительстве округа URA.RU сообщили, что департамент возьмет под контроль земли нераспределенного фонда района. «Сейчас, грубо говоря, земли обретают „хозяина“, чтобы повысить эффективность управления ими и обеспечить более широкие финансовые возможности в случае необходимости какого-либо вида их освоения», — прокомментировали ситуацию в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти выделили 20 миллионов рублей на ликвидацию поселка Полярного в Приуральском районе ЯНАО. Поселение является заброшенным.