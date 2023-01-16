Александр Жириков жестоко избил сожительницу в феврале 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Гражданин Беларуси Александр Жириков, обвиняемый в жестоком избиении жительницы Тюмени Ирины Валовой, лишь частично признал вину в содеянном. Соответствующее заявление перед одним из судебных заседаний по данному уголовному делу он сделал в разговоре с журналистом URA.RU. Ранее агентство писало, что 2 февраля 2022 года Жириков жестоко избил свою сожительницу, после чего покинул город.

«Частично, да. Был конфликт, были вопросы. Да, вспылил, да, не сдержался. Все от этого не застрахованы. Но так, как преподнесли это для общественности, это чистейшей воды оговоры», — заявил Жириков в разговоре с журналистом агентства.

Он также обвинил потерпевшую в «самотравматизации». Заявив, что наличие у нее тяжелых травм стало поводом для более суровой квалификации статьи обвинения в отношении Жирикова. Среди прочего ему вменяют ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее агентство писало, что в феврале 2022 года гражданин Беларуси Александр Жириков до полусмерти избил свою бывшую сожительницу Ирину Валову. После этого он покинул город, и некоторое время скрывался в Екатеринбурге. Губернатор Тюменской области Александр Моор осудил поведение иностранца и призвал силовиков принять меры по его розыску. Мужчина был задержан в августе 2022 года. На время следствия он был помещен в СИЗО.