В Екатеринбурге поймали иностранца, жестоко избившего тюменку

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Виды Екатеринбурга, город екатеринбург, трц алатырь
Александр Жириков скрывался от тюменских силовиков в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге задержан гражданин Беларуси Александр Жириков, который в феврале этого года жестоко избил свою сожительницу в Тюмени и сбежал из города. Адвокат потерпевшей Максим Еремеев рассказал журналистам о том, что в ближайшее время мужчина будет этапирован в Тюменскую область.

«Обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге. В ближайшее время его этапируют в Тюмень. От меня и потерпевшей Ирины выражаем слова благодарности сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области за профессиональные разыскные мероприятия и за установление местонахождения Жирикова», — рассказал Еремеев изданию 72.ru.

Ранее агентство писало о том, что в начале февраля Александр Жириков до полусмерти избил свою сожительницу, после чего покинул Тюмень, скрывшись в неизвестном направлении. Губернатор региона Александр Моор резко осудил поступок гражданина Беларуси, назвав его аморальным.

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В Екатеринбурге задержан гражданин Беларуси Александр Жириков, который в феврале этого года жестоко избил свою сожительницу в Тюмени и сбежал из города. Адвокат потерпевшей Максим Еремеев рассказал журналистам о том, что в ближайшее время мужчина будет этапирован в Тюменскую область. «Обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге. В ближайшее время его этапируют в Тюмень. От меня и потерпевшей Ирины выражаем слова благодарности сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области за профессиональные разыскные мероприятия и за установление местонахождения Жирикова», — рассказал Еремеев изданию 72.ru. Ранее агентство писало о том, что в начале февраля Александр Жириков до полусмерти избил свою сожительницу, после чего покинул Тюмень, скрывшись в неизвестном направлении. Губернатор региона Александр Моор резко осудил поступок гражданина Беларуси, назвав его аморальным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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