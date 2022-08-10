В Екатеринбурге поймали иностранца, жестоко избившего тюменку

10 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Александр Жириков скрывался от тюменских силовиков в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге задержан гражданин Беларуси Александр Жириков, который в феврале этого года жестоко избил свою сожительницу в Тюмени и сбежал из города. Адвокат потерпевшей Максим Еремеев рассказал журналистам о том, что в ближайшее время мужчина будет этапирован в Тюменскую область. «Обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге. В ближайшее время его этапируют в Тюмень. От меня и потерпевшей Ирины выражаем слова благодарности сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области за профессиональные разыскные мероприятия и за установление местонахождения Жирикова», — рассказал Еремеев изданию 72.ru. Ранее агентство писало о том, что в начале февраля Александр Жириков до полусмерти избил свою сожительницу, после чего покинул Тюмень, скрывшись в неизвестном направлении. Губернатор региона Александр Моор резко осудил поступок гражданина Беларуси, назвав его аморальным.

В Екатеринбурге задержан гражданин Беларуси Александр Жириков, который в феврале этого года жестоко избил свою сожительницу в Тюмени и сбежал из города. Адвокат потерпевшей Максим Еремеев рассказал журналистам о том, что в ближайшее время мужчина будет этапирован в Тюменскую область. «Обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге. В ближайшее время его этапируют в Тюмень. От меня и потерпевшей Ирины выражаем слова благодарности сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области за профессиональные разыскные мероприятия и за установление местонахождения Жирикова», — рассказал Еремеев изданию 72.ru. Ранее агентство писало о том, что в начале февраля Александр Жириков до полусмерти избил свою сожительницу, после чего покинул Тюмень, скрывшись в неизвестном направлении. Губернатор региона Александр Моор резко осудил поступок гражданина Беларуси, назвав его аморальным.