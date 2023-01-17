Euroskopia: большинство жителей Австрии и ФРГ выступили за уступки Украины ради перемирия с РФ

17 января 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Граждане девяти стран выступают за прекращение конфликта на Украине, сообщает компания Euroskopia Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане девяти стран Евросоюза выступают за прекращение конфликта на Украине, даже если Киев признает ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область в составе РФ. Об этом сообщает компания Euroskopia, занимающейся социальными опросами. «48% респондентов в девяти странах ЕС (Португалии, Австрии, Нидерландах, Польше, Испании, Франции, Германии, Италии и Греции) выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если это подразумевает территориальные уступки со стороны Киева», — говорится на сайте. В материале уточняется, что скорейшего перемирия больше хотят австрийцы — 64%. За ними немцы — 60% и жители Греции — 54%. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении в состав России. Большинство высказалось за вхождение. 5 октября Путин подписал закон о принятии четырех новых территорий в состав России. 13 января директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что во время будущих переговоров между Украиной и Россией стороны должны учитывать новые субъекты в составе РФ.

Граждане девяти стран Евросоюза выступают за прекращение конфликта на Украине, даже если Киев признает ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область в составе РФ. Об этом сообщает компания Euroskopia, занимающейся социальными опросами. «48% респондентов в девяти странах ЕС (Португалии, Австрии, Нидерландах, Польше, Испании, Франции, Германии, Италии и Греции) выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если это подразумевает территориальные уступки со стороны Киева», — говорится на сайте. В материале уточняется, что скорейшего перемирия больше хотят австрийцы — 64%. За ними немцы — 60% и жители Греции — 54%. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении в состав России. Большинство высказалось за вхождение. 5 октября Путин подписал закон о принятии четырех новых территорий в состав России. 13 января директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что во время будущих переговоров между Украиной и Россией стороны должны учитывать новые субъекты в составе РФ.