Euroskopia: большинство жителей Австрии и ФРГ выступили за уступки Украины ради перемирия с РФ

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Граждане девяти стран выступают за прекращение конфликта на Украине, сообщает компания Euroskopia Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане девяти стран Евросоюза выступают за прекращение конфликта на Украине, даже если Киев признает ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область в составе РФ. Об этом сообщает компания Euroskopia, занимающейся социальными опросами.

«48% респондентов в девяти странах ЕС (Португалии, Австрии, Нидерландах, Польше, Испании, Франции, Германии, Италии и Греции) выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если это подразумевает территориальные уступки со стороны Киева», — говорится на сайте. В материале уточняется, что скорейшего перемирия больше хотят австрийцы — 64%. За ними немцы — 60% и жители Греции — 54%.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении в состав России. Большинство высказалось за вхождение. 5 октября Путин подписал закон о принятии четырех новых территорий в состав России. 13 января директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что во время будущих переговоров между Украиной и Россией стороны должны учитывать новые субъекты в составе РФ.

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Граждане девяти стран Евросоюза выступают за прекращение конфликта на Украине, даже если Киев признает ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область в составе РФ. Об этом сообщает компания Euroskopia, занимающейся социальными опросами. «48% респондентов в девяти странах ЕС (Португалии, Австрии, Нидерландах, Польше, Испании, Франции, Германии, Италии и Греции) выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если это подразумевает территориальные уступки со стороны Киева», — говорится на сайте. В материале уточняется, что скорейшего перемирия больше хотят австрийцы — 64%. За ними немцы — 60% и жители Греции — 54%. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении в состав России. Большинство высказалось за вхождение. 5 октября Путин подписал закон о принятии четырех новых территорий в состав России. 13 января директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что во время будущих переговоров между Украиной и Россией стороны должны учитывать новые субъекты в составе РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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