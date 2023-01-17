17 января 2023

В ФРГ раскрыли, сколько танков Leopard 2 сможет получить Киев в 2023 году

FAZ: Украина получит не более 15 танков Leopard 2 в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители немецкой промышленности заявили, что смогут поставить Киеву около 15 танков Leopard 2 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Немецкая промышленность способна в нынешнем году поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 10-15 танков Leopard 2. Об этом сообщили представители отрасли.

«Германская промышленность <…> в состоянии поставить 10-15 отремонтированных основных боевых танков Leopard 2 уже в этом году», — сообщили представители соответствующей отрасли, их слова передает немецкая газета FAZ. Согласно официальным данным, Германия может начать поставки уже в середине осени этого года, однако при условии, что заказ на танки поступить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц уже на этой неделе объявит о начале поставок Киеву танков Leopard 2. При этом сам политик на полях Всемирного экономического форума в Давосе отказался дать однозначный ответ о том, собирается ли правительство страны организовать поставки техники. Впрочем, как сообщала британская газета Guardian, Украине для начала контрнаступления необходимо в семь раз больше танков, чем может выделить Запад.

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Немецкая промышленность способна в нынешнем году поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 10-15 танков Leopard 2. Об этом сообщили представители отрасли. «Германская промышленность <…> в состоянии поставить 10-15 отремонтированных основных боевых танков Leopard 2 уже в этом году», — сообщили представители соответствующей отрасли, их слова передает немецкая газета FAZ. Согласно официальным данным, Германия может начать поставки уже в середине осени этого года, однако при условии, что заказ на танки поступить в ближайшее время. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц уже на этой неделе объявит о начале поставок Киеву танков Leopard 2. При этом сам политик на полях Всемирного экономического форума в Давосе отказался дать однозначный ответ о том, собирается ли правительство страны организовать поставки техники. Впрочем, как сообщала британская газета Guardian, Украине для начала контрнаступления необходимо в семь раз больше танков, чем может выделить Запад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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