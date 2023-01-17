Глава Еврокомиссии призвала Запад поставить Украине все виды вооружений

18 января 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен призвала Запад поставить Киеву любые виды вооружений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад должен сделать важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать передавать Киеву любое оружие, которое тот только сможет использовать. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Западным союзникам необходимо повысить уровень военной поддержки <…> Украины. Ей нужно все военное оборудование, с которым она может справиться, включая передовые системы», — заявила фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNN на полях Всемирного экономического форума в Давосе. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Еврокомиссия приняла активное участие в военной поддержке властей Украины с момента начала спецоперации, в последний раз передав им 18 млрд евро. Не все страны, однако, оказываются способны отвечать требованиям союзников: ранее представители немецкой промышленности рассказали о том, что максимальное количество танков Leopard 2, которые бундесвер будет способен поставить Киеву составляет 10-15 единиц военной техники. Канцлер Германии Олаф Шольц и вовсе комментировать возможность поставок этих танков отказался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад должен сделать важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать передавать Киеву любое оружие, которое тот только сможет использовать. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Западным союзникам необходимо повысить уровень военной поддержки <…> Украины. Ей нужно все военное оборудование, с которым она может справиться, включая передовые системы», — заявила фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNN на полях Всемирного экономического форума в Давосе. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Еврокомиссия приняла активное участие в военной поддержке властей Украины с момента начала спецоперации, в последний раз передав им 18 млрд евро. Не все страны, однако, оказываются способны отвечать требованиям союзников: ранее представители немецкой промышленности рассказали о том, что максимальное количество танков Leopard 2, которые бундесвер будет способен поставить Киеву составляет 10-15 единиц военной техники. Канцлер Германии Олаф Шольц и вовсе комментировать возможность поставок этих танков отказался.