Детям участников СВО упростили процедуру получения именной стипендии в ЯНАО

Дети участников СВО с 2023 года на льготных условиях смогут претендовать на получение именной стипендии от губернатора ЯНАО. Как сообщила пресс-служба окружного правительства на официальном сайте, заявку можно будет подать уже на первом курсе.
«Теперь дети участников СВО могут подавать заявку, начиная с первого курса, по итогам сдачи экзаменов во время зимней сессии на „отлично и хорошо“ или „отлично“. Ранее студенты имели право подавать заявление на губернаторскую стипендию на общих основаниях по окончании второго курса обучения», — сообщается на сайте окружного правительства.
Там также отметили, что заявки начнут принимать в середине января 2023 года. Подать ее могут учащиеся колледжей, техникумов и учащиеся в вузах других регионов.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал поддержку мобилизованных и их семей важнейшей задачей властей. По его поручению главы городов лично встречаются с семьями военнослужащих.
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