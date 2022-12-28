28 декабря 2022
27 декабря 2022

Детям участников СВО упростили процедуру получения именной стипендии в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Детям участников СВО станет проще получить именную стипендию в ЯНАО Фото:

Дети участников СВО с 2023 года на льготных условиях смогут претендовать на получение именной стипендии от губернатора ЯНАО. Как сообщила пресс-служба окружного правительства на официальном сайте, заявку можно будет подать уже на первом курсе.

«Теперь дети участников СВО могут подавать заявку, начиная с первого курса, по итогам сдачи экзаменов во время зимней сессии на „отлично и хорошо“ или „отлично“. Ранее студенты имели право подавать заявление на губернаторскую стипендию на общих основаниях по окончании второго курса обучения», — сообщается на сайте окружного правительства.

Там также отметили, что заявки начнут принимать в середине января 2023 года. Подать ее могут учащиеся колледжей, техникумов и учащиеся в вузах других регионов.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал поддержку мобилизованных и их семей важнейшей задачей властей. По его поручению главы городов лично встречаются с семьями военнослужащих.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Дети участников СВО с 2023 года на льготных условиях смогут претендовать на получение именной стипендии от губернатора ЯНАО. Как сообщила пресс-служба окружного правительства на официальном сайте, заявку можно будет подать уже на первом курсе. «Теперь дети участников СВО могут подавать заявку, начиная с первого курса, по итогам сдачи экзаменов во время зимней сессии на „отлично и хорошо“ или „отлично“. Ранее студенты имели право подавать заявление на губернаторскую стипендию на общих основаниях по окончании второго курса обучения», — сообщается на сайте окружного правительства. Там также отметили, что заявки начнут принимать в середине января 2023 года. Подать ее могут учащиеся колледжей, техникумов и учащиеся в вузах других регионов. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал поддержку мобилизованных и их семей важнейшей задачей властей. По его поручению главы городов лично встречаются с семьями военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...