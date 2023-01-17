Пермского депутата, критиковавшего СВО, исключили из рабочей группы

Пермский депутат Захаров исключен из рабочей группы в гордуме

18 января 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Владимир Плотников назвал замену Захарова вынужденной мерой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский депутат Сергей Захаров, критиковавший СВО, исключен из рабочей группы по дорожной деятельности и благоустройству города. Об этом на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству, заявил руководитель рабочей группы Владимир Плотников. На место Захарова назначен депутат Николай Булатов. «В целях актуализации состава постоянно действующей рабочей группы по дорожной деятельности и благоустройству Перми предлагается провести ротацию. Захарова Сергея Геннадьевича заменить Булатовым Николаем Анатольевичем, членом нашего комитета», — сообщил Владимир Плотников. Корреспонденту URA.RU он рассказал, что замена Захарова — это вынужденная мера: «Он живет в Германии, не бывает здесь. У нас одного человека не хватает, поэтому мы вынуждены [провести замену]». В ноябре 2022 года стало известно, что Захаров уехал в Германию на учебу и пишет там книгу. URA.RU сообщало о том, что его исключили из фракции «Единая Россия» и депутат попал в список исключенных из состава совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине.



Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту жителям ЛНР и ДНР.

Пермский депутат Сергей Захаров, критиковавший СВО, исключен из рабочей группы по дорожной деятельности и благоустройству города. Об этом на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству, заявил руководитель рабочей группы Владимир Плотников. На место Захарова назначен депутат Николай Булатов. «В целях актуализации состава постоянно действующей рабочей группы по дорожной деятельности и благоустройству Перми предлагается провести ротацию. Захарова Сергея Геннадьевича заменить Булатовым Николаем Анатольевичем, членом нашего комитета», — сообщил Владимир Плотников. Корреспонденту URA.RU он рассказал, что замена Захарова — это вынужденная мера: «Он живет в Германии, не бывает здесь. У нас одного человека не хватает, поэтому мы вынуждены [провести замену]». В ноябре 2022 года стало известно, что Захаров уехал в Германию на учебу и пишет там книгу. URA.RU сообщало о том, что его исключили из фракции «Единая Россия» и депутат попал в список исключенных из состава совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине. Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту жителям ЛНР и ДНР.