ВСУ применяют против российских солдат дроны с химоружием. Видео

18 января 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

ВСУ своими руками модифицируют дроны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боевых действиях с Россией солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют самодельные дроны с химическим оружием. Видео с созданием дронов, начиненных химическим оружием, в своем telegram-канале опубликовал один из украинских военных. «Вот это все полетит на ваши больные головы», — прокомментировал украинский военный с позывным «Мадяр» создание ВСУ кустарных дронов с химическим оружием. Соответствующее видео он опубликовал в своем telegram-канале. На кадрах, опубликованных солдатом ВСУ показано, что неизвестное вещество, которым украинские военные начиняют дроны, они хранят в холодильнике. В разговоре с корреспондентом URA.RU сотрудник научной кафедры органической химии УрФУ (Уральского федерального университета), пожелавший остаться анонимным, исключил версию о том, солдаты ВСУ могут начинять дроны особо опасной синильной кислотой. «Синильная кислота — страшно ядовитое вещество. <…> Обычно ее хранят в стеклянной посуде. Там может быть все что угодно», — заключил сотрудник университета. Ранее в разговоре с URA.RU один из российских военных поделился, что в боях солдаты ВСУ применяют химические вещества. Такую информацию подтверждали и солдаты ЧВК «Вагнер». О том, что украинское командование готовится к массовому применению химоружия против российской армии ранее предупредили и в посольстве России в Великобритании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В боевых действиях с Россией солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют самодельные дроны с химическим оружием. Видео с созданием дронов, начиненных химическим оружием, в своем telegram-канале опубликовал один из украинских военных. «Вот это все полетит на ваши больные головы», — прокомментировал украинский военный с позывным «Мадяр» создание ВСУ кустарных дронов с химическим оружием. Соответствующее видео он опубликовал в своем telegram-канале. На кадрах, опубликованных солдатом ВСУ показано, что неизвестное вещество, которым украинские военные начиняют дроны, они хранят в холодильнике. В разговоре с корреспондентом URA.RU сотрудник научной кафедры органической химии УрФУ (Уральского федерального университета), пожелавший остаться анонимным, исключил версию о том, солдаты ВСУ могут начинять дроны особо опасной синильной кислотой. «Синильная кислота — страшно ядовитое вещество. <…> Обычно ее хранят в стеклянной посуде. Там может быть все что угодно», — заключил сотрудник университета. Ранее в разговоре с URA.RU один из российских военных поделился, что в боях солдаты ВСУ применяют химические вещества. Такую информацию подтверждали и солдаты ЧВК «Вагнер». О том, что украинское командование готовится к массовому применению химоружия против российской армии ранее предупредили и в посольстве России в Великобритании.