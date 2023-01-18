Военный аналитик Насонов заявил о грядущем поражении НАТО

19 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Войска РФ пытаются отвлечь от важных задач, сказал Роман Насонов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У стран Запада заканчивается оружие для Украины и они вскоре потерпят поражение, поэтому пытаются отдать Киеву все, что осталось и отвлечь российские войска. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в весьма возбужденной манере призвала все страны выдать Украине любое оружие, которое они могут. Из этого можно сделать несколько выводов. Первое — количество оружия, которое еще не выдали, осталось очень мало. Также, по ее мнению, они сейчас находятся в стадии неудачи. Тем более если не укрепят серьезным современным могучим оружием и без того пошатнувшийся военный престиж Украины. Участие в этой ситуации стран НАТО говорит об их уже состоявшемся эмоциональном поражении», — сказал Роман Насонов. По его словам, Запад пытается рассредоточить войска РФ. Североатлантический альянс пытается играть в долгую и на флангах, которых в настоящее время граничат с Россией и не являются активными, пытаются разместить некие боевые группы, подразделения ведущие радиолокационные и другие виды разведки. НАТО это делает, чтобы отвлечь наши дееспособные подразделения от основного театра военных действий, где они в настоящее время нужны. Это напоминает ситуацию, которая была в ноябре 1941 года, когда советский разведчик Рихард Зорге (Рамзай) подсказал, что Япония не будет на Дальнем Востоке вступать в войну. И это позволило нам вытащить оттуда не одну полностью укомплектованную дивизию, которая во многом решила судьбу сражения под Москвой», — отметил эксперт. Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала Запад поставить Украине все виды вооружений, с которыми она сможет справиться. заместитель генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс намерен усилить свою оборону и расширить боевые группы на территориях восточного фланга, близких к России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У стран Запада заканчивается оружие для Украины и они вскоре потерпят поражение, поэтому пытаются отдать Киеву все, что осталось и отвлечь российские войска. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в весьма возбужденной манере призвала все страны выдать Украине любое оружие, которое они могут. Из этого можно сделать несколько выводов. Первое — количество оружия, которое еще не выдали, осталось очень мало. Также, по ее мнению, они сейчас находятся в стадии неудачи. Тем более если не укрепят серьезным современным могучим оружием и без того пошатнувшийся военный престиж Украины. Участие в этой ситуации стран НАТО говорит об их уже состоявшемся эмоциональном поражении», — сказал Роман Насонов. По его словам, Запад пытается рассредоточить войска РФ. Североатлантический альянс пытается играть в долгую и на флангах, которых в настоящее время граничат с Россией и не являются активными, пытаются разместить некие боевые группы, подразделения ведущие радиолокационные и другие виды разведки. НАТО это делает, чтобы отвлечь наши дееспособные подразделения от основного театра военных действий, где они в настоящее время нужны. Это напоминает ситуацию, которая была в ноябре 1941 года, когда советский разведчик Рихард Зорге (Рамзай) подсказал, что Япония не будет на Дальнем Востоке вступать в войну. И это позволило нам вытащить оттуда не одну полностью укомплектованную дивизию, которая во многом решила судьбу сражения под Москвой», — отметил эксперт. Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала Запад поставить Украине все виды вооружений, с которыми она сможет справиться. заместитель генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс намерен усилить свою оборону и расширить боевые группы на территориях восточного фланга, близких к России.