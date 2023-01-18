Ставший банкротом сын челябинского экс-губернатора лишился финансового управляющего

Александру Дубровскому (в центре) назначат нового финансового управляющего Фото: Илья Московец © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отстранил Сергея Бурмистрова от обязанностей финансового управляющего делами признанного банкротом Александра Дубровского, сына экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Сам Бурмистров дисквалифицирован.

«Отстранить Бурмистрова Сергея Борисовича от исполнения обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве Дубровского Александра Борисовича. Назначить на 07 февраля 2023 года судебное заседание по вопросу утверждения финансового управляющего», — говорится в решении суда.

Как указано в документе, поводом для такой меры стало привлечение Бурмистрова к административной ответственности по ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ (неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве)). Сведения об этом в суд передал один из кредиторов.

Бурмистров дисквалифицирован на шесть месяцев. Ранее он дважды пытался провести собрание кредиторов Дубровского-младшего, 12 мая 2022 года и 10 января 2023 года, чтобы утвердить план реструктуризации, но оба раза мероприятия были сорваны. Бурмистров в третий раз решил собрать кредиторов, уже 25 января, но теперь сбор не состоится. Все мероприятия отложены, пока не назначат нового финансового управляющего.

Дубровский-младший признан банкротом 25 января 2022 года, его долги исчисляются сотнями миллионов рублей. Часть накопилась в рамках банкротства семейной фирмы ПО «Монтажник». В кредиторы также заявились его сестра Анна Дубровская, фирма «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель отца Александр Пичугин, и супруга Ирина Дубровская, подавшая иск из-за долгов по алиментам. Также в числе кредиторов значатся налоговики, банки «КУБ» и «Челиндбанк». Дубровские от общения со СМИ отказываются. Бурмистров процесс не комментировал. Дубровский-старший, по данным URA.RU, находится за пределами Российской Федерации.