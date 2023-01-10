В Екатеринбурге сорвалось собрание кредиторов сына челябинского экс-губернатора

10 января 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

План реструктуризации долгов Александра Дубровского (в центре) утвердить не удалось Фото: Илья Московец © URA.RU Назначенное на 10 января собрание кредиторов Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, не состоялось. Об этом сообщил внешний управляющий Сергей Борисов. «Определением Арбитражного суда Челябинской области в отношении Дубровского Александра введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвержден Бурмистров Сергей Борисович. Настоящим финансовый управляющий сообщает, что собрание кредиторов Дубровского Александра Борисовича, назначенное на 10 января признано несостоявшимся по техническим причинам», — говорится в официальном уведомлении, размещенном на сайте СБИС. Бурмистров уведомил кредиторов о намерении провести собрание накануне новогодних праздников, принять участие в нем можно было по видеосвязи. На мероприятии планировалось утвердить план реструктуризации долгов разорившегося бизнесмена. Дубровский-младший был признан банкротом 25 января 2022 года. Заявление о признании финансово-несостоятельным он подал сам. К этому моменту долги сына экс-главы региона приблизились к 274 млн рублей, а приставы арестовали его счета. Часть из них сформировалась в процессе банкротства семейной компании ПО «Монтажник» (Магнитогорск). В кредиторы также заявились его сестра Анна Дубровская и фирма «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин. Затем к ним присоединилась и супруга бизнесмена Ирина Дубровская. Позже претензии выставили налоговики, банк «КУБ» и «Челиндбанк». Связаться с Дубровским не удалось. Внешний управляющий не комментирует детали, связанные с банкротством бизнесмена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначенное на 10 января собрание кредиторов Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, не состоялось. Об этом сообщил внешний управляющий Сергей Борисов. «Определением Арбитражного суда Челябинской области в отношении Дубровского Александра введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвержден Бурмистров Сергей Борисович. Настоящим финансовый управляющий сообщает, что собрание кредиторов Дубровского Александра Борисовича, назначенное на 10 января признано несостоявшимся по техническим причинам», — говорится в официальном уведомлении, размещенном на сайте СБИС. Бурмистров уведомил кредиторов о намерении провести собрание накануне новогодних праздников, принять участие в нем можно было по видеосвязи. На мероприятии планировалось утвердить план реструктуризации долгов разорившегося бизнесмена. Дубровский-младший был признан банкротом 25 января 2022 года. Заявление о признании финансово-несостоятельным он подал сам. К этому моменту долги сына экс-главы региона приблизились к 274 млн рублей, а приставы арестовали его счета. Часть из них сформировалась в процессе банкротства семейной компании ПО «Монтажник» (Магнитогорск). В кредиторы также заявились его сестра Анна Дубровская и фирма «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин. Затем к ним присоединилась и супруга бизнесмена Ирина Дубровская. Позже претензии выставили налоговики, банк «КУБ» и «Челиндбанк». Связаться с Дубровским не удалось. Внешний управляющий не комментирует детали, связанные с банкротством бизнесмена.