РИАН: Госдума готовится наказывать уехавших россиян

РИАН: Госдума готовит проект о конфискации имущества россиян, покинувших страну

18 января 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Вопросом конфискации имущества у россиян занимается ряд депутатов, отметил источник Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума готовит проект по вопросу конфискации имущества у ряда россиян, уехавших после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. «В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян», — пишет агентство, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, сейчас над этим вопросом работает ряд депутатов, однако официальных поручений еще не было. Ранее с инициативой конфисковывать имущество у уехавших звезд после начала Россией спецоперации на Украине выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такая мера позволит возместить причиненный ими для страны ущерб.

Госдума готовит проект по вопросу конфискации имущества у ряда россиян, уехавших после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. «В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян», — пишет агентство, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, сейчас над этим вопросом работает ряд депутатов, однако официальных поручений еще не было. Ранее с инициативой конфисковывать имущество у уехавших звезд после начала Россией спецоперации на Украине выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такая мера позволит возместить причиненный ими для страны ущерб.