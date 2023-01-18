РИАН: Госдума готовится наказывать уехавших россиян

Госдума готовит проект по вопросу конфискации имущества у ряда россиян, уехавших после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян», — пишет агентство, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, сейчас над этим вопросом работает ряд депутатов, однако официальных поручений еще не было.
Ранее с инициативой конфисковывать имущество у уехавших звезд после начала Россией спецоперации на Украине выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такая мера позволит возместить причиненный ими для страны ущерб.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Госдума готовит проект по вопросу конфискации имущества у ряда россиян, уехавших после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. «В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян», — пишет агентство, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, сейчас над этим вопросом работает ряд депутатов, однако официальных поручений еще не было. Ранее с инициативой конфисковывать имущество у уехавших звезд после начала Россией спецоперации на Украине выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такая мера позволит возместить причиненный ими для страны ущерб.