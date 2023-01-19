Зеленский назвал системы ПВО главной слабостью Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По словам Владимира Зеленского, российские войска продолжают поражать Киев с помощью беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины является самым слабым местом в обороне страны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы должны вместе защищать наши слабые стороны, точки, по которым враг наносит удары. Системы ПВО — это наша слабость по сравнению с другими странами. Может быть это не слабость по сравнению с [Россией], но иранские беспилотники продолжают поражать нас. Сейчас Россия готовится использовать новый пакет [поставок]», — заявил Владимир Зеленский на «Украинском завтраке» на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам украинского лидера, Киев знает, «как защититься» от ударов российских войск. «Наши партнеры знают расположение всех объектов нашей критической инфраструктуры», — подчеркнул он.

Также сообщалось, что Зеленский обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности в вопросе поставок танков Украине. Также он отметил, что нехватка боеприпасов и вооружения серьезно сказалась на эффективности ВСУ.

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Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины является самым слабым местом в обороне страны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы должны вместе защищать наши слабые стороны, точки, по которым враг наносит удары. Системы ПВО — это наша слабость по сравнению с другими странами. Может быть это не слабость по сравнению с [Россией], но иранские беспилотники продолжают поражать нас. Сейчас Россия готовится использовать новый пакет [поставок]», — заявил Владимир Зеленский на «Украинском завтраке» на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По словам украинского лидера, Киев знает, «как защититься» от ударов российских войск. «Наши партнеры знают расположение всех объектов нашей критической инфраструктуры», — подчеркнул он. Также сообщалось, что Зеленский обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности в вопросе поставок танков Украине. Также он отметил, что нехватка боеприпасов и вооружения серьезно сказалась на эффективности ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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