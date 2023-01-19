Зеленский назвал системы ПВО главной слабостью Украины

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины является самым слабым местом в обороне страны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы должны вместе защищать наши слабые стороны, точки, по которым враг наносит удары. Системы ПВО — это наша слабость по сравнению с другими странами. Может быть это не слабость по сравнению с [Россией], но иранские беспилотники продолжают поражать нас. Сейчас Россия готовится использовать новый пакет [поставок]», — заявил Владимир Зеленский на «Украинском завтраке» на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
По словам украинского лидера, Киев знает, «как защититься» от ударов российских войск. «Наши партнеры знают расположение всех объектов нашей критической инфраструктуры», — подчеркнул он.
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Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины является самым слабым местом в обороне страны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы должны вместе защищать наши слабые стороны, точки, по которым враг наносит удары. Системы ПВО — это наша слабость по сравнению с другими странами. Может быть это не слабость по сравнению с [Россией], но иранские беспилотники продолжают поражать нас. Сейчас Россия готовится использовать новый пакет [поставок]», — заявил Владимир Зеленский на «Украинском завтраке» на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По словам украинского лидера, Киев знает, «как защититься» от ударов российских войск. «Наши партнеры знают расположение всех объектов нашей критической инфраструктуры», — подчеркнул он. Также сообщалось, что Зеленский обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности в вопросе поставок танков Украине. Также он отметил, что нехватка боеприпасов и вооружения серьезно сказалась на эффективности ВСУ.