Критик назвал главные признаки заведений, где делают лучший кофе в Кургане

В Кургане нашли заведения, в которых жители могут окунуться в «кофейную культуру»

20 января 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Критик Александр Декарт назвал признаки, по которым выбирает кофейни Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганские рестораны и бары конкурируют за клиентов, предлагая оригинальные рецепты, но из-за большого разнообразия сложно выбрать заведение, где делают лучший кофе. Корреспонденты URA.RU поговорили с курганским ресторанным критиком Александром Декартом, который рассказал, где лучше всего можно окунуться в «кофейную культуру». «Если выбирать кофе на вкус, то это будет субъективно. Я сужу не по атмосфере или вкусу, а по возможностям, которые кофейни предоставляют, чтобы попробовать какой-то продукт. Ощутить разные вариации или необычные зерна, которые они используют», — рассказал журналистам Декарт. Критик обращает особое внимание на способы приготовления напитка. Декарт уверен, что кофейням следует опираться не на маркетинг, а на то, как приготовить кофе и сделать его нестандартным. Например, некоторые кофейни готовят кофе в турке на песке, другие используют воронки. «Есть люди, которые смотрят немного глубже и для них кофе — это некая культура. Но есть и те, кто берет „американо“, „капучино“, „раф“, „латте“ и им этого достаточно. Это прекрасно, потому что главное, чтоб человеку было хорошо. А если ему хорошо, значит задача выполнена», — отметил критик. Декарт поделился своими личными предпочтениями в посещении заведения. Так, он отметил, что он бы определенно ходил в «Друзья друзей», потому что «там понимают, что такое кофе, знают, как его готовить и примерно понимают эту «культуру.» Также Декарт выделил кофейню «Белка» на набережной. Кроме того, отметил сетевые заведения, из-за того, что у них есть стандарты работы, которым они следуют. Их Декарт рекомендует посещать тем, кто желает ощущать одинаковый и предсказуемый вкус напитка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские рестораны и бары конкурируют за клиентов, предлагая оригинальные рецепты, но из-за большого разнообразия сложно выбрать заведение, где делают лучший кофе. Корреспонденты URA.RU поговорили с курганским ресторанным критиком Александром Декартом, который рассказал, где лучше всего можно окунуться в «кофейную культуру». «Если выбирать кофе на вкус, то это будет субъективно. Я сужу не по атмосфере или вкусу, а по возможностям, которые кофейни предоставляют, чтобы попробовать какой-то продукт. Ощутить разные вариации или необычные зерна, которые они используют», — рассказал журналистам Декарт. Критик обращает особое внимание на способы приготовления напитка. Декарт уверен, что кофейням следует опираться не на маркетинг, а на то, как приготовить кофе и сделать его нестандартным. Например, некоторые кофейни готовят кофе в турке на песке, другие используют воронки. «Есть люди, которые смотрят немного глубже и для них кофе — это некая культура. Но есть и те, кто берет „американо“, „капучино“, „раф“, „латте“ и им этого достаточно. Это прекрасно, потому что главное, чтоб человеку было хорошо. А если ему хорошо, значит задача выполнена», — отметил критик. Декарт поделился своими личными предпочтениями в посещении заведения. Так, он отметил, что он бы определенно ходил в «Друзья друзей», потому что «там понимают, что такое кофе, знают, как его готовить и примерно понимают эту «культуру.» Также Декарт выделил кофейню «Белка» на набережной. Кроме того, отметил сетевые заведения, из-за того, что у них есть стандарты работы, которым они следуют. Их Декарт рекомендует посещать тем, кто желает ощущать одинаковый и предсказуемый вкус напитка.