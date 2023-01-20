У экс-чиновника мэрии Челябинска арестовали имущество на 40 млн рублей

Следствие вышло с ходатайством о наложении ареста на имущество Рината Кучитарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский районный суд Челябинска наложил арест на общую сумму свыше 40 млн рублей на имущество и средства бывшего начальника комитета дорожного хозяйства мэрии Рината Кучитарова, который сейчас находится в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил 20 января источник в суде.

«Следствие вышло с ходатайством о наложении ареста на имущество Кучитарова. Суд ходатайство удовлетворил», — рассказал URA.RU источник.

Экс-председателя КДХ администрации арестовали 5 декабря сотрудники УФСБ по региону, которые выявили преступление и теперь сопровождают громкое уголовное дело. В тот день Кучитарова увезли в наручниках из коттеджа, где он проживает, в региональное СК. Затем суд отправил его в СИЗО на два месяца, до 5 февраля.

Кучитарова подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб бюджету на сумму более 40 млн рублей, завысив стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

Из мэрии Кучитаров уволился за несколько дней до задержания. Он написал заявление об уходе с поста руководителя КДХ, на котором он проработал с августа 2019 года.