Задержанного ФСБ челябинского экс-чиновника отправили в СИЗО. Фото, видео

07 декабря 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Рината Кучитарова отправили в СИЗО до 5 февраля 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанный ФСБ экс-председатель комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, взят под стражу до 5 февраля 2023 года. Такое решение 7 декабря принял Тракторозаводский районный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Сам Кучитаров признал вину и сотрудничает со следствием. Сторона защиты просила отпустить Кучитарова под подписку о невыезде. Адвокат Максим Смок уточнил, что у подзащитного нет за рубежом недвижимости, он сотрудничает со следствием, дает показания, а следствие не предоставило доказательств о потенциальных попытках его подзащитного сбежать. Сам экс-чиновник поддержал просьбу своего адвоката. «Заключить под стражу сроком на два месяца, до 5 февраля 2023 года. Ходатайство защиты отклонить», — зачитала приговор судья Алена Закарчевная. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там заявили, что администрация окажет всестороннее содействие правоохранительным органам. Кучитаров возглавил КДХ Челябинска в августе 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление об уходе. Бывшего руководителя арестовали 5 ноября. В этот же день силовики провели обыск в его доме и по старому месту работы. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он завысил стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба, нанесенного областному бюджету, превысила 40 млн рублей. Рината Кучитарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рината Кучитарова защищает Максим Смок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кучитаров стал сотрудничать с органами следствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанный ФСБ экс-председатель комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, взят под стражу до 5 февраля 2023 года. Такое решение 7 декабря принял Тракторозаводский районный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Сам Кучитаров признал вину и сотрудничает со следствием. Сторона защиты просила отпустить Кучитарова под подписку о невыезде. Адвокат Максим Смок уточнил, что у подзащитного нет за рубежом недвижимости, он сотрудничает со следствием, дает показания, а следствие не предоставило доказательств о потенциальных попытках его подзащитного сбежать. Сам экс-чиновник поддержал просьбу своего адвоката. «Заключить под стражу сроком на два месяца, до 5 февраля 2023 года. Ходатайство защиты отклонить», — зачитала приговор судья Алена Закарчевная. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там заявили, что администрация окажет всестороннее содействие правоохранительным органам. Кучитаров возглавил КДХ Челябинска в августе 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление об уходе. Бывшего руководителя арестовали 5 ноября. В этот же день силовики провели обыск в его доме и по старому месту работы. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он завысил стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба, нанесенного областному бюджету, превысила 40 млн рублей.