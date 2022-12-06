06 декабря 2022

Задержанного ФСБ челябинского экс-чиновника отправили в СИЗО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, клетка, арест, суд, кучитаров ринат
Рината Кучитарова отправили в СИЗО до 5 февраля 2023 года Фото:

Задержанный ФСБ экс-председатель комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, взят под стражу до 5 февраля 2023 года. Такое решение 7 декабря принял Тракторозаводский районный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Сам Кучитаров признал вину и сотрудничает со следствием.

Сторона защиты просила отпустить Кучитарова под подписку о невыезде. Адвокат Максим Смок уточнил, что у подзащитного нет за рубежом недвижимости, он сотрудничает со следствием, дает показания, а следствие не предоставило доказательств о потенциальных попытках его подзащитного сбежать. Сам экс-чиновник поддержал просьбу своего адвоката.

«Заключить под стражу сроком на два месяца, до 5 февраля 2023 года. Ходатайство защиты отклонить», — зачитала приговор судья Алена Закарчевная.

URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там заявили, что администрация окажет всестороннее содействие правоохранительным органам.

Кучитаров возглавил КДХ Челябинска в августе 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление об уходе. Бывшего руководителя арестовали 5 ноября. В этот же день силовики провели обыск в его доме и по старому месту работы. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он завысил стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба, нанесенного областному бюджету, превысила 40 млн рублей.

Кучитаров. Челябинск
Рината Кучитарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Фото:
Кучитаров. Челябинск
Рината Кучитарова защищает Максим Смок
Фото:
Кучитаров. Челябинск
Кучитаров стал сотрудничать с органами следствия
Фото:
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Задержанный ФСБ экс-председатель комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, взят под стражу до 5 февраля 2023 года. Такое решение 7 декабря принял Тракторозаводский районный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Сам Кучитаров признал вину и сотрудничает со следствием. Сторона защиты просила отпустить Кучитарова под подписку о невыезде. Адвокат Максим Смок уточнил, что у подзащитного нет за рубежом недвижимости, он сотрудничает со следствием, дает показания, а следствие не предоставило доказательств о потенциальных попытках его подзащитного сбежать. Сам экс-чиновник поддержал просьбу своего адвоката. «Заключить под стражу сроком на два месяца, до 5 февраля 2023 года. Ходатайство защиты отклонить», — зачитала приговор судья Алена Закарчевная. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там заявили, что администрация окажет всестороннее содействие правоохранительным органам. Кучитаров возглавил КДХ Челябинска в августе 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление об уходе. Бывшего руководителя арестовали 5 ноября. В этот же день силовики провели обыск в его доме и по старому месту работы. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он завысил стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба, нанесенного областному бюджету, превысила 40 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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