Столтенберг обеспокоился истощением запасов оружия НАТО

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Йенс Столтенберг сказал, что НАТО нужно обсудить свои запасы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО нужно сосредоточиться не только на военной поддержке Украины, но и на оснащении самого альянса. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Нам нужно не только сосредоточиться на новых платформах, но и обеспечить платформы, которые уже есть, чтобы они могли функционировать должным образом. Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание и обучение», — заявил Столтенберг агентству Reuters. Он отметил, что вопрос о пополнении запасов альянса поднимут на встрече глав министерств обороны в феврале.

НАТО поставляет ВСУ вооружение из-за спецоперации РФ на Украине. Столтенберг ранее сказал, что запасы НАТО и Евросоюза для поддержки Киева истощились. Альянс тратит на военную поддержку Украине сумму, которая превышает годовой бюджет РФ, сказал URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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НАТО нужно сосредоточиться не только на военной поддержке Украины, но и на оснащении самого альянса. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. «Нам нужно не только сосредоточиться на новых платформах, но и обеспечить платформы, которые уже есть, чтобы они могли функционировать должным образом. Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание и обучение», — заявил Столтенберг агентству Reuters. Он отметил, что вопрос о пополнении запасов альянса поднимут на встрече глав министерств обороны в феврале. НАТО поставляет ВСУ вооружение из-за спецоперации РФ на Украине. Столтенберг ранее сказал, что запасы НАТО и Евросоюза для поддержки Киева истощились. Альянс тратит на военную поддержку Украине сумму, которая превышает годовой бюджет РФ, сказал URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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