Столтенберг обеспокоился истощением запасов оружия НАТО

20 января 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг сказал, что НАТО нужно обсудить свои запасы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО нужно сосредоточиться не только на военной поддержке Украины, но и на оснащении самого альянса. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. «Нам нужно не только сосредоточиться на новых платформах, но и обеспечить платформы, которые уже есть, чтобы они могли функционировать должным образом. Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание и обучение», — заявил Столтенберг агентству Reuters . Он отметил, что вопрос о пополнении запасов альянса поднимут на встрече глав министерств обороны в феврале. НАТО поставляет ВСУ вооружение из-за спецоперации РФ на Украине. Столтенберг ранее сказал, что запасы НАТО и Евросоюза для поддержки Киева истощились. Альянс тратит на военную поддержку Украине сумму, которая превышает годовой бюджет РФ, сказал URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

НАТО нужно сосредоточиться не только на военной поддержке Украины, но и на оснащении самого альянса. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. «Нам нужно не только сосредоточиться на новых платформах, но и обеспечить платформы, которые уже есть, чтобы они могли функционировать должным образом. Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание и обучение», — заявил Столтенберг агентству Reuters. Он отметил, что вопрос о пополнении запасов альянса поднимут на встрече глав министерств обороны в феврале. НАТО поставляет ВСУ вооружение из-за спецоперации РФ на Украине. Столтенберг ранее сказал, что запасы НАТО и Евросоюза для поддержки Киева истощились. Альянс тратит на военную поддержку Украине сумму, которая превышает годовой бюджет РФ, сказал URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.