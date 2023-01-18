Военные аналитики раскрыли, сколько НАТО тратит на Украину

Военный аналитик: западная помощь Украине превысила годовой бюджет РФ на оборону

Военные расходы не играют решающую роль в победе, сказал Павел Калмыков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Расходы НАТО на поддержку Украины уже превысили размер годового бюджета России. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«НАТО с начала операции на Украине уже истратила сумму, равную годовому бюджету нашей страны. Если сегодня Запад прекратит поставки, Украина буквально через неделю кончится. У нее нет ничего. Ни экономики, ни финансовых подушек. Гол как сокол — это про Украину», — сказал Анатолий Матвийчук.

Ранее академик РАН, доктор экономических наук Абел Аганбегян в журнале «научные труды ВЭО» №237 написал, что СВО приносит ущерб России в размере одного млрд долларов ежедневно. По его словам, такой расчет предоставила ООН за 318 дней операции на Украине.

Эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник в запасе Павел Калмыков опроверг эту информацию. «Российский оборонный бюджет на год — около 60 млрд долларов, поэтому в день тратить один миллиард Россия никак не может. А вот западная помощь Украине приближается к этой цифре или даже уже превзошла ее. Но сами по себе цифры оборонных расходов и ни о чем не говорят. Можно тратить огромные суммы на вооружения, половину из них разворовывать и проиграть. Все дело в качестве оружия и морально-психологическом состоянии личного состава. То есть люди должны понимать, за что они воюют», — подчеркнул собеседник URA.RU.