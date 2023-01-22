Источник: Куйвашев отправит своего полпреда бороться за власть

Глава Восточного округа Свердловской области выдвинется на выборы в заксобрание

Николая Клевца называют будущим депутатом заксобрания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым депутатом свердловского заксобрания может стать управляющий Восточным округом Николай Клевец. Его выдвижение от «Единой России» на сентябрьские выборы в ближайшее время утвердит губернатор Евгений Куйвашев, сообщил URA.RU источник во власти. По данным других собеседников, свое окончательное решение глава еще не озвучивал.

На предстоящих выборах 10 сентября будет разыгран один депутатский мандат областного заксо — по Ирбитскому округу. Кресло пустует с осени 2022 года, когда парламент покинул единоросс Виктор Шептий. Тогда же был запущен неофициальный кастинг на роль сменщика. По данным URA.RU, в начале декабря губернатору был представлен список возможных кандидатов. Все они так или иначе связаны с Ирбитом и близлежащими территориями.

До настоящего момента фамилия будущего выдвиженца не называлась. Как сообщил URA.RU источник, близкий к областному отделению ЕР, Куйвашев остановил свой выбор на 65-летнем Николае Клевце — ветеране уральской политики, который руководит Восточным округом почти 14 лет. «Губернатор относится к нему с личным уважением. Тем более Николай Арсентьевич в хорошей форме, у него хороший рейтинг в округе. Он будет заявляться на праймериз», — сообщил инсайдер.

Однако несколько собеседников, также знакомых с ситуацией в ЕР, описывают происходящее иначе. Согласно их версии, Куйвашев до сих пор не озвучивал никакие фамилии даже ближайшему кругу партийцев. Высокопоставленный свердловский единоросс заявил URA.RU, что пока от главы региона «не было никаких команд». Другой влиятельный партиец и вовсе призвал не ждать решения до февраля.

Вместе с тем в партии признают, что выбор, скорее всего, будет сделан в пользу Клевца. В 1996—2009 годах он возглавлял Байкаловский район и до сих пор хорошо знаком избирателям и чиновникам Ирбитского округа. Один из опытных единороссов вспомнил, что в 2011 году власти уже обдумывали выдвижение Клевца по другому округу, но тогда выбор сделали в пользу иного кандидата. Оперативно дозвониться до самого чиновника URA.RU не удалось.