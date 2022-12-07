Свердловский мэр попал в секретный список команды Куйвашева

Глава Ирбита Николай Юдин может стать новым депутатом свердловского заксобрания по Ирбитскому округу. Как сообщили URA.RU два источника, мэра рассматривают как возможного кандидата на довыборы в сентябре 2023 года. Впрочем, помимо Юдина, в списке руководства области значатся еще шесть претендентов.
Депутатское кресло в заксобрании вакантно с сентября, когда парламент покинул многолетний представитель Ирбитского округа, единоросс Виктор Шептий. Одновременно с этим начался неофициальный кастинг на роль сменщика. В гонку включались крупные лоббисты, предлагающие своих кандидатов, но пока ни один не одержал верх. Решающее слово останется за губернатором Евгением Куйвашевым.
По информации URA.RU, сейчас в руководстве региона готовится шорт-лист из не менее семи фамилий. Преимущественно это известные для Ирбита политики, депутаты, бывшие и действующие мэры. Источник агентства, близкий к «Единой России», поделился, что одним из возможных претендентов является Николай Юдин. «В следующем году у него истекают полномочия [главы Ирбита], уход в заксо может быть хорошим шагом», — пояснил собеседник.
По словам другого источника, посвященного в детали интриги, у Юдина неплохая узнаваемость в округе, что делает его возможное избрание чуть менее проблематичным. Например, на выборах-2021 в заксобрание мэр входил в тройку списка «Единой России» по Ирбитской группе, которая показала один из самых успешных результатов. С другой стороны, отметил инсайдер, у Юдина есть серьезные конкуренты.
В числе кандидатов, по данным URA.RU, называют еще шесть человек. Это действующий депутат заксо Елена Трескова, влиятельный экс-директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, бывший мэр Ирбита Геннадий Агафонов, руководитель Восточного округа Николай Клевец, глава Ирбитского района Алексей Никифоров и помощник депутата Госдумы Максима Иванова Владимир Афонин.
Сам Юдин в разговоре с URA.RU заявил, что ему пока не делали предложений о депутатстве, и дал понять, что не заинтересован в подобных переменах. «Есть достойные люди, которые в целом по Восточному округу уважаемы и авторитетны. А я продолжаю работать в муниципалитете, мне определенно не до этого», — пояснил градоначальник.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo