Свердловский мэр попал в секретный список команды Куйвашева

Глава Ирбита претендует на участие в выборах в заксобрание Свердловской области

07 декабря 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Николая Юдина (слева) называют претендентом на вакантное место в заксобрании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Ирбита Николай Юдин может стать новым депутатом свердловского заксобрания по Ирбитскому округу. Как сообщили URA.RU два источника, мэра рассматривают как возможного кандидата на довыборы в сентябре 2023 года. Впрочем, помимо Юдина, в списке руководства области значатся еще шесть претендентов. Депутатское кресло в заксобрании вакантно с сентября, когда парламент покинул многолетний представитель Ирбитского округа, единоросс Виктор Шептий. Одновременно с этим начался неофициальный кастинг на роль сменщика. В гонку включались крупные лоббисты, предлагающие своих кандидатов, но пока ни один не одержал верх. Решающее слово останется за губернатором Евгением Куйвашевым. Статья по теме Команда Куйвашева готовит операцию по переделу власти По информации URA.RU, сейчас в руководстве региона готовится шорт-лист из не менее семи фамилий. Преимущественно это известные для Ирбита политики, депутаты, бывшие и действующие мэры. Источник агентства, близкий к «Единой России», поделился, что одним из возможных претендентов является Николай Юдин. «В следующем году у него истекают полномочия [главы Ирбита], уход в заксо может быть хорошим шагом», — пояснил собеседник. По словам другого источника, посвященного в детали интриги, у Юдина неплохая узнаваемость в округе, что делает его возможное избрание чуть менее проблематичным. Например, на выборах-2021 в заксобрание мэр входил в тройку списка «Единой России» по Ирбитской группе, которая показала один из самых успешных результатов. С другой стороны, отметил инсайдер, у Юдина есть серьезные конкуренты. В числе кандидатов, по данным URA.RU, называют еще шесть человек. Это действующий депутат заксо Елена Трескова, влиятельный экс-директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, бывший мэр Ирбита Геннадий Агафонов, руководитель Восточного округа Николай Клевец, глава Ирбитского района Алексей Никифоров и помощник депутата Госдумы Максима Иванова Владимир Афонин. Сам Юдин в разговоре с URA.RU заявил, что ему пока не делали предложений о депутатстве, и дал понять, что не заинтересован в подобных переменах. «Есть достойные люди, которые в целом по Восточному округу уважаемы и авторитетны. А я продолжаю работать в муниципалитете, мне определенно не до этого», — пояснил градоначальник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Ирбита Николай Юдин может стать новым депутатом свердловского заксобрания по Ирбитскому округу. Как сообщили URA.RU два источника, мэра рассматривают как возможного кандидата на довыборы в сентябре 2023 года. Впрочем, помимо Юдина, в списке руководства области значатся еще шесть претендентов. Депутатское кресло в заксобрании вакантно с сентября, когда парламент покинул многолетний представитель Ирбитского округа, единоросс Виктор Шептий. Одновременно с этим начался неофициальный кастинг на роль сменщика. В гонку включались крупные лоббисты, предлагающие своих кандидатов, но пока ни один не одержал верх. Решающее слово останется за губернатором Евгением Куйвашевым. По информации URA.RU, сейчас в руководстве региона готовится шорт-лист из не менее семи фамилий. Преимущественно это известные для Ирбита политики, депутаты, бывшие и действующие мэры. Источник агентства, близкий к «Единой России», поделился, что одним из возможных претендентов является Николай Юдин. «В следующем году у него истекают полномочия [главы Ирбита], уход в заксо может быть хорошим шагом», — пояснил собеседник. По словам другого источника, посвященного в детали интриги, у Юдина неплохая узнаваемость в округе, что делает его возможное избрание чуть менее проблематичным. Например, на выборах-2021 в заксобрание мэр входил в тройку списка «Единой России» по Ирбитской группе, которая показала один из самых успешных результатов. С другой стороны, отметил инсайдер, у Юдина есть серьезные конкуренты. В числе кандидатов, по данным URA.RU, называют еще шесть человек. Это действующий депутат заксо Елена Трескова, влиятельный экс-директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, бывший мэр Ирбита Геннадий Агафонов, руководитель Восточного округа Николай Клевец, глава Ирбитского района Алексей Никифоров и помощник депутата Госдумы Максима Иванова Владимир Афонин. Сам Юдин в разговоре с URA.RU заявил, что ему пока не делали предложений о депутатстве, и дал понять, что не заинтересован в подобных переменах. «Есть достойные люди, которые в целом по Восточному округу уважаемы и авторитетны. А я продолжаю работать в муниципалитете, мне определенно не до этого», — пояснил градоначальник.