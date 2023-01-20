Военкоры сообщили о гибели 70% бригады ВСУ под Бахмутом

В боях за Клещеевку, расположенную вблизи Бахмута (Артемовска), в ходе специальной военной операции (СВО) была уничтожена большая часть 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военные корреспонденты с места событий.
«В ходе штурма российскими войсками Клещеевки, расположенной на южных подступах к Артемовску, была истреблена большая часть личного состава 53-й бригады — 70% солдат», — об этом сообщают корреспонденты «Военной хроники». Отмечается, что убитыми значатся около 1,6 тысяч человек, а ранеными — более 1150, без вести пропавшими — 900 человек. Подобные потери, согласно мнению военкоров, могут привести к обвалу фронта под Артемовском.
Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии его бойцами населенного пункта Клещеевка, который является одним из наиважнейших пригородов Артемовска. Кроме того, власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили о скором взятии в окружение Артемовска. Согласно заявлению врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Клещеевки открывает Вооруженным силам России «новые горизонты» и кардинальное улучшение позиций.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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В боях за Клещеевку, расположенную вблизи Бахмута (Артемовска), в ходе специальной военной операции (СВО) была уничтожена большая часть 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военные корреспонденты с места событий. «В ходе штурма российскими войсками Клещеевки, расположенной на южных подступах к Артемовску, была истреблена большая часть личного состава 53-й бригады — 70% солдат», — об этом сообщают корреспонденты «Военной хроники». Отмечается, что убитыми значатся около 1,6 тысяч человек, а ранеными — более 1150, без вести пропавшими — 900 человек. Подобные потери, согласно мнению военкоров, могут привести к обвалу фронта под Артемовском. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии его бойцами населенного пункта Клещеевка, который является одним из наиважнейших пригородов Артемовска. Кроме того, власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили о скором взятии в окружение Артемовска. Согласно заявлению врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Клещеевки открывает Вооруженным силам России «новые горизонты» и кардинальное улучшение позиций. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.