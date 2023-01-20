США посоветовали Украине вывести силы из Бахмута

Правительство США призывает ВСУ покинуть Артемовск

21 января 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

США считают безнадежными попытки ВСУ удержать Артемовск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон советует Вооруженным силам Украины (ВСУ) отступить от Артемовска (Бахмут), чтобы подготовить солдат к наступлению на юге страны. Позицию правительства США озвучил высокопоставленный американский чиновник. «Соединенные Штаты советуют Украине вывести эти силы. Для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <…> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — заявил источник в правительстве США, слова которого приводит американская газета Barron’s . Согласно его сообщению, в боях за Артемовск время сейчас на стороне России, а Украина, чрезмерно озабоченная вниманием к данному населенному пункту, не дает своей армии подготовиться к дальнейшим столкновениям. Белый дом признал успехи ВС РФ в боях за Артемовск и Соледар. Согласно заявлению официального представителя, Россия достигла «постепенного прогресса» в боевых действиях на этом направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что эти успехи открывают перед Россией возможности к полному окружению Артемовска. Кроме того, группа сенаторов США выразила обеспокоенность возможным «крупным контрнаступлением» ВС РФ. В связи с этим они потребовали от союзников поставит Киеву танки «как можно скорее». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон советует Вооруженным силам Украины (ВСУ) отступить от Артемовска (Бахмут), чтобы подготовить солдат к наступлению на юге страны. Позицию правительства США озвучил высокопоставленный американский чиновник. «Соединенные Штаты советуют Украине вывести эти силы. Для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <…> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — заявил источник в правительстве США, слова которого приводит американская газета Barron’s. Согласно его сообщению, в боях за Артемовск время сейчас на стороне России, а Украина, чрезмерно озабоченная вниманием к данному населенному пункту, не дает своей армии подготовиться к дальнейшим столкновениям. Белый дом признал успехи ВС РФ в боях за Артемовск и Соледар. Согласно заявлению официального представителя, Россия достигла «постепенного прогресса» в боевых действиях на этом направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что эти успехи открывают перед Россией возможности к полному окружению Артемовска. Кроме того, группа сенаторов США выразила обеспокоенность возможным «крупным контрнаступлением» ВС РФ. В связи с этим они потребовали от союзников поставит Киеву танки «как можно скорее».