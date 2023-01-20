20 января 2023

США посоветовали Украине вывести силы из Бахмута

Правительство США призывает ВСУ покинуть Артемовск
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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво, специальная военная операция
США считают безнадежными попытки ВСУ удержать Артемовск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон советует Вооруженным силам Украины (ВСУ) отступить от Артемовска (Бахмут), чтобы подготовить солдат к наступлению на юге страны. Позицию правительства США озвучил высокопоставленный американский чиновник.

«Соединенные Штаты советуют Украине вывести эти силы. Для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <…> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — заявил источник в правительстве США, слова которого приводит американская газета Barron’s. Согласно его сообщению, в боях за Артемовск время сейчас на стороне России, а Украина, чрезмерно озабоченная вниманием к данному населенному пункту, не дает своей армии подготовиться к дальнейшим столкновениям.

Белый дом признал успехи ВС РФ в боях за Артемовск и Соледар. Согласно заявлению официального представителя, Россия достигла «постепенного прогресса» в боевых действиях на этом направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что эти успехи открывают перед Россией возможности к полному окружению Артемовска. Кроме того, группа сенаторов США выразила обеспокоенность возможным «крупным контрнаступлением» ВС РФ. В связи с этим они потребовали от союзников поставит Киеву танки «как можно скорее».

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Вашингтон советует Вооруженным силам Украины (ВСУ) отступить от Артемовска (Бахмут), чтобы подготовить солдат к наступлению на юге страны. Позицию правительства США озвучил высокопоставленный американский чиновник. «Соединенные Штаты советуют Украине вывести эти силы. Для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <…> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — заявил источник в правительстве США, слова которого приводит американская газета Barron’s. Согласно его сообщению, в боях за Артемовск время сейчас на стороне России, а Украина, чрезмерно озабоченная вниманием к данному населенному пункту, не дает своей армии подготовиться к дальнейшим столкновениям. Белый дом признал успехи ВС РФ в боях за Артемовск и Соледар. Согласно заявлению официального представителя, Россия достигла «постепенного прогресса» в боевых действиях на этом направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что эти успехи открывают перед Россией возможности к полному окружению Артемовска. Кроме того, группа сенаторов США выразила обеспокоенность возможным «крупным контрнаступлением» ВС РФ. В связи с этим они потребовали от союзников поставит Киеву танки «как можно скорее».
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