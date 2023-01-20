США убедили союзников ввести два потолка цен на нефтепродукты из РФ

21 января 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

США и союзные государства установили два потолка цен на российскую нефть Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и представители союзных стран, которые участвуют в политике потолка цен на доставляемую по морю сырую нефть из РФ, решили ввести два предела стоимости на российские нефтепродукты. Решение было принято по итогам онлайн-встречи первого замминистра финансов Адевале Адейемо с представителями стран коалиции. «Участники встречи согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть», — говорится в заявлении Минфина США. Первое ограничение касается продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, к ним относятся дизельное топливо или бензин, а другое — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, в эту категорию входит мазут. Ранее сообщалось, что США и представители союзных стран обсудили возможность введения новых экономических санкций в отношении нефтяной промышленности РФ. Ограничения должны вступить в силу 5 февраля. Ряд западных стран ввели санкции против России после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин отметил, что Россия разрушила ожидания Запада от ограничений.

США и представители союзных стран, которые участвуют в политике потолка цен на доставляемую по морю сырую нефть из РФ, решили ввести два предела стоимости на российские нефтепродукты. Решение было принято по итогам онлайн-встречи первого замминистра финансов Адевале Адейемо с представителями стран коалиции. «Участники встречи согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть», — говорится в заявлении Минфина США. Первое ограничение касается продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, к ним относятся дизельное топливо или бензин, а другое — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, в эту категорию входит мазут. Ранее сообщалось, что США и представители союзных стран обсудили возможность введения новых экономических санкций в отношении нефтяной промышленности РФ. Ограничения должны вступить в силу 5 февраля. Ряд западных стран ввели санкции против России после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин отметил, что Россия разрушила ожидания Запада от ограничений.