20 января 2023

В офисе Зеленского назвали одно условие для мира с Россией

Подоляк назвал условием для мира с Россией возвращение к границам 1991 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Советник главы офиса президента Украины высказался о мирных переговорах с Россией Фото:
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Главное условие для мирных переговоров Украины с Россией — признание российской стороной украинских границ 1991 года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года. Там Россия, там Украина. Мы стоим. Нам этого достаточно. Мы не заходим на территорию России. Мы в этом не нуждаемся», — сказал Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Zdf.

Украинские власти ранее неоднократно выдвигали такое условие для переговоров с Россией. Так, с подобным заявлением выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что для этого Вооруженным силам Украины еще предстоит «вернуть ряд территорий», включая Донбасс и Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что выдвигаемый Зеленским мирный план является «несуразицей».

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Главное условие для мирных переговоров Украины с Россией — признание российской стороной украинских границ 1991 года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года. Там Россия, там Украина. Мы стоим. Нам этого достаточно. Мы не заходим на территорию России. Мы в этом не нуждаемся», — сказал Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Zdf. Украинские власти ранее неоднократно выдвигали такое условие для переговоров с Россией. Так, с подобным заявлением выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что для этого Вооруженным силам Украины еще предстоит «вернуть ряд территорий», включая Донбасс и Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что выдвигаемый Зеленским мирный план является «несуразицей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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