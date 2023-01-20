В офисе Зеленского назвали одно условие для мира с Россией

Подоляк назвал условием для мира с Россией возвращение к границам 1991 года

21 января 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Советник главы офиса президента Украины высказался о мирных переговорах с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главное условие для мирных переговоров Украины с Россией — признание российской стороной украинских границ 1991 года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года. Там Россия, там Украина. Мы стоим. Нам этого достаточно. Мы не заходим на территорию России. Мы в этом не нуждаемся», — сказал Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Zdf. Украинские власти ранее неоднократно выдвигали такое условие для переговоров с Россией. Так, с подобным заявлением выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что для этого Вооруженным силам Украины еще предстоит «вернуть ряд территорий», включая Донбасс и Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что выдвигаемый Зеленским мирный план является «несуразицей».

Главное условие для мирных переговоров Украины с Россией — признание российской стороной украинских границ 1991 года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года. Там Россия, там Украина. Мы стоим. Нам этого достаточно. Мы не заходим на территорию России. Мы в этом не нуждаемся», — сказал Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Zdf. Украинские власти ранее неоднократно выдвигали такое условие для переговоров с Россией. Так, с подобным заявлением выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что для этого Вооруженным силам Украины еще предстоит «вернуть ряд территорий», включая Донбасс и Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что выдвигаемый Зеленским мирный план является «несуразицей».