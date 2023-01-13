The Guardian: Джонсон планирует посетить Украину, чтобы подорвать авторитет Сунака

13 января 2023 в 06:41 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон планирует встречу с Зеленским в Киеве, чтобы подорвать авторитет Сунака Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку страны в борьбе с Россией. Это может подорвать авторитет нынешнего премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщают СМИ Соединенного Королевства. «Джонсон планирует поездку на Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского, несмотря на опасения высокопоставленных консерваторов, что поездка может подорвать авторитет Риши Сунака», — заявили журналисты издания The Guardian в соответствующей статье. Подчеркивается, что Джонсон и ранее позиционировал себя как сторонник Зеленского во время своего пребывания у власти. Ранее стало известно, что Джонсон планирует вернуться в политику. The Daily Telegraph сообщал о его планах баллотироваться в депутаты парламента Соединенного Королевства на выборах 2024 года. Кроме того, Джонсон рассматривал возможность создания новой организации, которая окажет Украине поддержку в восстановлении разрушений, поскольку политик стремился построить новую карьеру на международной арене.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку страны в борьбе с Россией. Это может подорвать авторитет нынешнего премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщают СМИ Соединенного Королевства. «Джонсон планирует поездку на Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского, несмотря на опасения высокопоставленных консерваторов, что поездка может подорвать авторитет Риши Сунака», — заявили журналисты издания The Guardian в соответствующей статье. Подчеркивается, что Джонсон и ранее позиционировал себя как сторонник Зеленского во время своего пребывания у власти. Ранее стало известно, что Джонсон планирует вернуться в политику. The Daily Telegraph сообщал о его планах баллотироваться в депутаты парламента Соединенного Королевства на выборах 2024 года. Кроме того, Джонсон рассматривал возможность создания новой организации, которая окажет Украине поддержку в восстановлении разрушений, поскольку политик стремился построить новую карьеру на международной арене.