Швейцария отказалась передавать российские активы Украине

22 января 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Швейцарии назвали процесс передачи российских активов на Украину противоречащим Конституции Фото: Официальный сайт президента Украины Правовая база Швейцарии не позволяет передавать российские активы Украины. Об этом рассказал министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан. Он отметил, что право собственности в стране гарантируется Конституцией. «В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — заявил Пармелан в интервью газете Matin Dimanche. Так он отметил на вопрос возможно ли передать замороженные российские активы Украине. Конфискация российских активов в странах Запада началась после начала специальной военной операции на Украине. В Америке заявили о готовности передать замороженные российские деньги в пользу Украины. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявлял, что передача замороженных российских активов Киеву возможна через процедуру референдума.

Правовая база Швейцарии не позволяет передавать российские активы Украины. Об этом рассказал министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан. Он отметил, что право собственности в стране гарантируется Конституцией. «В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — заявил Пармелан в интервью газете Matin Dimanche. Так он отметил на вопрос возможно ли передать замороженные российские активы Украине. Конфискация российских активов в странах Запада началась после начала специальной военной операции на Украине. В Америке заявили о готовности передать замороженные российские деньги в пользу Украины. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявлял, что передача замороженных российских активов Киеву возможна через процедуру референдума.