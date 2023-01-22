Швейцария отказалась передавать российские активы Украине

В Швейцарии назвали процесс передачи российских активов на Украину противоречащим КонституцииФото: Официальный сайт президента Украины
Правовая база Швейцарии не позволяет передавать российские активы Украины. Об этом рассказал министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан. Он отметил, что право собственности в стране гарантируется Конституцией.
«В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — заявил Пармелан в интервью газете Matin Dimanche. Так он отметил на вопрос возможно ли передать замороженные российские активы Украине.
Конфискация российских активов в странах Запада началась после начала специальной военной операции на Украине. В Америке заявили о готовности передать замороженные российские деньги в пользу Украины. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявлял, что передача замороженных российских активов Киеву возможна через процедуру референдума.
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Правовая база Швейцарии не позволяет передавать российские активы Украины. Об этом рассказал министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан. Он отметил, что право собственности в стране гарантируется Конституцией. «В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — заявил Пармелан в интервью газете Matin Dimanche. Так он отметил на вопрос возможно ли передать замороженные российские активы Украине. Конфискация российских активов в странах Запада началась после начала специальной военной операции на Украине. В Америке заявили о готовности передать замороженные российские деньги в пользу Украины. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявлял, что передача замороженных российских активов Киеву возможна через процедуру референдума.