22 января 2023

Американский политик Янг озвучил решение всех проблем человечества

Кандидат в губернаторы из США Джефри Янг: отставка Джо Байдена станет решением проблем человечества
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден. Курган, байден джо, фото байдена
Отставка Джо Байдена может стать решением проблем человечества Фото:

Отставка президента США Джо Байдена станет лучшим решением проблем человечества. Об этом заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки от демократической партии Джефри Янг.

«Если меня кто-то спросит: „Что нужно делать в этой ужасной ситуации?“, мой ответ всегда будет таким: „Инициировать импичмент и отстранить президента США и его команду по обеспечению национальной безопасности“. Это станет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество», — написал Джефри Янг в личном аккаунте в Twitter.

Ранее URA.RU рассказало, что возраст президента США Байдена и его частые речевые ошибки могут угрожать национальной безопасности Соединенных штатов. Так, Байден стал участником скандала с небрежным хранением секретных документов, имеющих стратегическое для США значение. Конгрессмен США Пол Госар считает, что за такое действие Байдену грозит десятилетний тюремный срок.

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Отставка президента США Джо Байдена станет лучшим решением проблем человечества. Об этом заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки от демократической партии Джефри Янг. «Если меня кто-то спросит: „Что нужно делать в этой ужасной ситуации?“, мой ответ всегда будет таким: „Инициировать импичмент и отстранить президента США и его команду по обеспечению национальной безопасности“. Это станет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество», — написал Джефри Янг в личном аккаунте в Twitter. Ранее URA.RU рассказало, что возраст президента США Байдена и его частые речевые ошибки могут угрожать национальной безопасности Соединенных штатов. Так, Байден стал участником скандала с небрежным хранением секретных документов, имеющих стратегическое для США значение. Конгрессмен США Пол Госар считает, что за такое действие Байдену грозит десятилетний тюремный срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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