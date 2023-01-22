Американский политик Янг озвучил решение всех проблем человечества

Кандидат в губернаторы из США Джефри Янг: отставка Джо Байдена станет решением проблем человечества

23 января 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Отставка Джо Байдена может стать решением проблем человечества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отставка президента США Джо Байдена станет лучшим решением проблем человечества. Об этом заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки от демократической партии Джефри Янг. «Если меня кто-то спросит: „Что нужно делать в этой ужасной ситуации?“, мой ответ всегда будет таким: „Инициировать импичмент и отстранить президента США и его команду по обеспечению национальной безопасности“. Это станет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество», — написал Джефри Янг в личном аккаунте в Twitter. Ранее URA.RU рассказало, что возраст президента США Байдена и его частые речевые ошибки могут угрожать национальной безопасности Соединенных штатов. Так, Байден стал участником скандала с небрежным хранением секретных документов, имеющих стратегическое для США значение. Конгрессмен США Пол Госар считает, что за такое действие Байдену грозит десятилетний тюремный срок.

Отставка президента США Джо Байдена станет лучшим решением проблем человечества. Об этом заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки от демократической партии Джефри Янг. «Если меня кто-то спросит: „Что нужно делать в этой ужасной ситуации?“, мой ответ всегда будет таким: „Инициировать импичмент и отстранить президента США и его команду по обеспечению национальной безопасности“. Это станет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество», — написал Джефри Янг в личном аккаунте в Twitter. Ранее URA.RU рассказало, что возраст президента США Байдена и его частые речевые ошибки могут угрожать национальной безопасности Соединенных штатов. Так, Байден стал участником скандала с небрежным хранением секретных документов, имеющих стратегическое для США значение. Конгрессмен США Пол Госар считает, что за такое действие Байдену грозит десятилетний тюремный срок.