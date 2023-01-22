В Челябинске закрыли кафе, где заразились гепатитом

Хозяйка кафе «Дархан» не явилась на судебное заседание Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске кафе «Дархан», где посетители массово заразились гепатитом, закрыли на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

«На 60 суток приостановлена деятельность кафе „Дархан“, помещения опечатаны. На судебное заседание хозяйка кафе не явилась. Центральный районный суд признал ее виновной. Исполнение судебного решения находится на контроле судебных приставов», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Предпринимательницу обвинили по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В кафе не соблюдались санитарные и эпидемиологические нормы, контроль за свежестью и качеством продуктов. Более того, ряд сотрудников не смогли подтвердить медосмотры, вакцинацию и прохождение гигиенической аттестации.

По данным регионального минздрава первоначально подтвердили 17 случаев заражения гепатитом А, затем количество заболевших выросло до 50. После челябинский главврач заявил о массовой вакцинации.