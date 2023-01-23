В Кремле заметили нервозность НАТО по поставкам танков Украине

23 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Страны НАТО будут нести ответственность за поставки танков, заявили в Кремле Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди членов НАТО растет нервозность из-за вопроса поставок танков Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Германии о разрешении третьим странам передавать Украине немецкие танки Leopard. «Вся эти юридическая эквилибристика и обмен заявлениями между европейскими столицами, все это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет. Но здесь безусловно все страны, которые так или иначе принимают участие в накачке вооружением и повышением технологического уровня Украины, несут ответственность», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, украинцам придется заплатить за «псевдоподдержку». В Минобороны Германии сообщили, что Запад пока не принял решение о поставках танков Leopard Украине. В Нидерландах и Польше заявляли, что готовы отдать Leopard из своих запасов. В МИД Германии отметили, что не против такого решения.

Среди членов НАТО растет нервозность из-за вопроса поставок танков Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Германии о разрешении третьим странам передавать Украине немецкие танки Leopard. «Вся эти юридическая эквилибристика и обмен заявлениями между европейскими столицами, все это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет. Но здесь безусловно все страны, которые так или иначе принимают участие в накачке вооружением и повышением технологического уровня Украины, несут ответственность», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, украинцам придется заплатить за «псевдоподдержку». В Минобороны Германии сообщили, что Запад пока не принял решение о поставках танков Leopard Украине. В Нидерландах и Польше заявляли, что готовы отдать Leopard из своих запасов. В МИД Германии отметили, что не против такого решения.