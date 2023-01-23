В Кремле заметили нервозность НАТО по поставкам танков Украине

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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Страны НАТО будут нести ответственность за поставки танков, заявили в Кремле Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Среди членов НАТО растет нервозность из-за вопроса поставок танков Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Германии о разрешении третьим странам передавать Украине немецкие танки Leopard.

«Вся эти юридическая эквилибристика и обмен заявлениями между европейскими столицами, все это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет. Но здесь безусловно все страны, которые так или иначе принимают участие в накачке вооружением и повышением технологического уровня Украины, несут ответственность», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, украинцам придется заплатить за «псевдоподдержку».

В Минобороны Германии сообщили, что Запад пока не принял решение о поставках танков Leopard Украине. В Нидерландах и Польше заявляли, что готовы отдать Leopard из своих запасов. В МИД Германии отметили, что не против такого решения.

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Среди членов НАТО растет нервозность из-за вопроса поставок танков Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Германии о разрешении третьим странам передавать Украине немецкие танки Leopard. «Вся эти юридическая эквилибристика и обмен заявлениями между европейскими столицами, все это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет. Но здесь безусловно все страны, которые так или иначе принимают участие в накачке вооружением и повышением технологического уровня Украины, несут ответственность», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, украинцам придется заплатить за «псевдоподдержку». В Минобороны Германии сообщили, что Запад пока не принял решение о поставках танков Leopard Украине. В Нидерландах и Польше заявляли, что готовы отдать Leopard из своих запасов. В МИД Германии отметили, что не против такого решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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