В Европе признали, что СВО не заканчивается только из-за западных поставок оружия

Глава МИД Люксембурга Ассельборн: без поддержки Украины конфликт завершится в пользу России

23 января 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

По мнению Жана Ассельборна, странам Запада нужно объединиться, чтобы не допустить победы РФ на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Люксембурге подчеркнули, что если перестать поставлять Украине вооружение, то спецоперация завершится в пользу России, поэтому необходимо продолжать поддержку для поражения РФ. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. «Если мы прекратим предоставлять в распоряжение украинцев оружие, то [спецоперация РФ] закончится. <…> Россия одержит победу. <…> Поэтому нужно помогать Украине и тогда конфликт закончится, когда Россия увидит, что не может выиграть», — уточнил Жан Ассельборн в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза. Его слова приводят РИА Новости. Он отдельно уточняет, что страны Европы должны помогать Киеву с целью победы над Россией. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, операция нужна для защиты мирного населения Донбасса. США и другие западные страны активно оказывают помощь Киеву в виде поставок вооружения. Тем не менее, среди стран Запада начали происходить споры из-за отказа Германии поставлять свои танки Киеву. Например, МИД Польши пригрозил Германии международной изоляцией из-за отказа. Также скандалы начали происходить и внутри Германии. В Бундестаге потребовали объяснений от канцлера страны Олафа Шольца.

В Люксембурге подчеркнули, что если перестать поставлять Украине вооружение, то спецоперация завершится в пользу России, поэтому необходимо продолжать поддержку для поражения РФ. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. «Если мы прекратим предоставлять в распоряжение украинцев оружие, то [спецоперация РФ] закончится. <…> Россия одержит победу. <…> Поэтому нужно помогать Украине и тогда конфликт закончится, когда Россия увидит, что не может выиграть», — уточнил Жан Ассельборн в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза. Его слова приводят РИА Новости. Он отдельно уточняет, что страны Европы должны помогать Киеву с целью победы над Россией. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, операция нужна для защиты мирного населения Донбасса. США и другие западные страны активно оказывают помощь Киеву в виде поставок вооружения. Тем не менее, среди стран Запада начали происходить споры из-за отказа Германии поставлять свои танки Киеву. Например, МИД Польши пригрозил Германии международной изоляцией из-за отказа. Также скандалы начали происходить и внутри Германии. В Бундестаге потребовали объяснений от канцлера страны Олафа Шольца.