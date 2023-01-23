МИД Польши пригрозило Германии международной изоляцией

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Страны европейского союза. Пермь, берлин, германия, армия нато, фрг, полиция германии, чек поинт
Положение Германии может стать слабым, заявили в Польше Фото:
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Если Германия откажется от поставок Украине танков Leopard, то окажется в международной изоляции. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в первой программе Польского радио.

«Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», — передает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

В Минобороны Германии сообщали, что западные страны не могут договориться о поставках Leopard. Позже в МИД Германии заявили, что не будут против, если Украина получит танки Leopard от других стран. Подобную инициативу проявляли Нидерланды и Польша, сообщает Nation News. Украина хочет именно эти танки, потому что они легче американских Abrams и надежнее британских Challenger, написала газета Financial Times. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать это вооружение для нападения на Россию, передает сайт MK.RU.

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Если Германия откажется от поставок Украине танков Leopard, то окажется в международной изоляции. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в первой программе Польского радио. «Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», — передает РИА Новости со ссылкой на Польское радио. В Минобороны Германии сообщали, что западные страны не могут договориться о поставках Leopard. Позже в МИД Германии заявили, что не будут против, если Украина получит танки Leopard от других стран. Подобную инициативу проявляли Нидерланды и Польша, сообщает Nation News. Украина хочет именно эти танки, потому что они легче американских Abrams и надежнее британских Challenger, написала газета Financial Times. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать это вооружение для нападения на Россию, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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