МИД Польши пригрозило Германии международной изоляцией

23 января 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Положение Германии может стать слабым, заявили в Польше Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Германия откажется от поставок Украине танков Leopard, то окажется в международной изоляции. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в первой программе Польского радио. «Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», — передает РИА Новости со ссылкой на Польское радио. В Минобороны Германии сообщали, что западные страны не могут договориться о поставках Leopard. Позже в МИД Германии заявили, что не будут против, если Украина получит танки Leopard от других стран. Подобную инициативу проявляли Нидерланды и Польша, сообщает Nation News. Украина хочет именно эти танки, потому что они легче американских Abrams и надежнее британских Challenger, написала газета Financial Times. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать это вооружение для нападения на Россию, передает сайт MK.RU .

Если Германия откажется от поставок Украине танков Leopard, то окажется в международной изоляции. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в первой программе Польского радио. «Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», — передает РИА Новости со ссылкой на Польское радио. В Минобороны Германии сообщали, что западные страны не могут договориться о поставках Leopard. Позже в МИД Германии заявили, что не будут против, если Украина получит танки Leopard от других стран. Подобную инициативу проявляли Нидерланды и Польша, сообщает Nation News. Украина хочет именно эти танки, потому что они легче американских Abrams и надежнее британских Challenger, написала газета Financial Times. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать это вооружение для нападения на Россию, передает сайт MK.RU.