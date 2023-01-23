23 января 2023

Ревизоры челябинского губернатора получат контроль над Миассом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Городскую КСП Миасса интегрируют в состав областной Контрольно-счетной палаты Фото:

Контрольно-счетная палата Миасса войдет в структуру КСП Челябинской области. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель законодательного собрания региона Александр Лазарев. Такое решение принимается впервые в истории Южного Урала.

«Вопрос внесен в повестку дня ближайшего заседания, назначенного на 26 января. Городская КСП Миасса в полном составе перейдет в состав Контрольно-счетной палаты области», — пояснил URA.RU Лазарев.

Визиты ревизоров КСП в администрации городов и районов области зачастую были фатальными для местных чиновников. После передачи их материалов силовиками возбуждались уголовные дела, которые регулярно заканчивались обвинительными приговорами.

Миасс — третий по величине город Челябинской области — считается одним их самых проблемных муниципалитетов региона. Территорию регулярно сотрясают скандалы. Так, в конце декабря года горсобрание демонстративно отказалось принимать проект бюджета на 2023 год. А в середине января сотрудники ФСБ изъяли часть документов в администрации города, после чего вице-мэра Арсена Симонова увезли в Челябинск на допрос. Ночь он провел в ИВС, а утром 20 января был отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению во взяточничестве.

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Контрольно-счетная палата Миасса войдет в структуру КСП Челябинской области. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель законодательного собрания региона Александр Лазарев. Такое решение принимается впервые в истории Южного Урала. «Вопрос внесен в повестку дня ближайшего заседания, назначенного на 26 января. Городская КСП Миасса в полном составе перейдет в состав Контрольно-счетной палаты области», — пояснил URA.RU Лазарев. Визиты ревизоров КСП в администрации городов и районов области зачастую были фатальными для местных чиновников. После передачи их материалов силовиками возбуждались уголовные дела, которые регулярно заканчивались обвинительными приговорами. Миасс — третий по величине город Челябинской области — считается одним их самых проблемных муниципалитетов региона. Территорию регулярно сотрясают скандалы. Так, в конце декабря года горсобрание демонстративно отказалось принимать проект бюджета на 2023 год. А в середине января сотрудники ФСБ изъяли часть документов в администрации города, после чего вице-мэра Арсена Симонова увезли в Челябинск на допрос. Ночь он провел в ИВС, а утром 20 января был отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению во взяточничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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