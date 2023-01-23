Ревизоры челябинского губернатора получат контроль над Миассом

Городскую КСП Миасса интегрируют в состав областной Контрольно-счетной палаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Миасса войдет в структуру КСП Челябинской области. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель законодательного собрания региона Александр Лазарев. Такое решение принимается впервые в истории Южного Урала.

«Вопрос внесен в повестку дня ближайшего заседания, назначенного на 26 января. Городская КСП Миасса в полном составе перейдет в состав Контрольно-счетной палаты области», — пояснил URA.RU Лазарев.

Визиты ревизоров КСП в администрации городов и районов области зачастую были фатальными для местных чиновников. После передачи их материалов силовиками возбуждались уголовные дела, которые регулярно заканчивались обвинительными приговорами.

Миасс — третий по величине город Челябинской области — считается одним их самых проблемных муниципалитетов региона. Территорию регулярно сотрясают скандалы. Так, в конце декабря года горсобрание демонстративно отказалось принимать проект бюджета на 2023 год. А в середине января сотрудники ФСБ изъяли часть документов в администрации города, после чего вице-мэра Арсена Симонова увезли в Челябинск на допрос. Ночь он провел в ИВС, а утром 20 января был отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению во взяточничестве.