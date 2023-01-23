В поселке ЯНАО власти планирую благоустроить сквер за 50,5 миллионов рублей

В поселке Уренгой (ЯНАО) власти района ищут подрядчика для обустройства сквера на пересечении ул. Брехунцова и ул. Первопроходцев за 50,5 миллионов рублей. Соответсвующий аукцион размещен на портале госзакупок.
«Начальная (максимальная) цена контракта — 50 500 00,88 рублей. Наименование объекта закупки: благоустройство общественной территории в пгт. Уренгой „Сквер на пересечении ул. Брехунцова и ул. Первопроходцев“. Заказчик — администрация Пуровского района. Сроки выполнения контракта — с момента заключения муниципального контракта до 01.09.2023 года», — говорится в документах.
Согласно материалам закупки, планируется проведение подготовительных работ, устройство тротуаров, озеленение территории, устройство уличного освещения. Помимо этого, на территории сквера проектом предусмотрена реконструкция фонтана. Подрядчик дает гарантию 5 лет на все виды работ с момента подписания акта приемки.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе ЯНАО власти построят центр допрофессиональной подготовки за 673 млн рублей. На территории центра также будет располагаться интернат на 60 мест. Строительство объекта планируется закончить в 2026 году.
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