В селе ЯНАО власти построят центр допрофессиональной подготовки за 673 млн рублей

Проектная мощность центра — 300 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Горки Шурышкарского района (ЯНАО) планируется строительство центра допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест. Стоимость данного проекта составляет чуть более 673 миллионов рублей. Соответсвующий аукцион размещен на портале госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 673 060 617,30 рублей. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта: „Центр допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест, с. Горки Шурышкарского района“. Сроки выполнения контракта — с 01.03.2023 по 25.03.2026», — говорится в документах.

Согласно материалам закупки, планируется демонтаж и реконструкция аварийного здания и строительство нового трех этажного корпуса. По проекту будет возведен спальный корпус и, непосредственно, центр допрофессиональной подготовки и допобразования. Данный объект должен стать объединяющей площадкой для все молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Исполнитель должен предусмотреть способность центра принимать мероприятия районного уровня.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО потратят на проведение добровольческого форума более 7 млн рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Мероприятие запланировано с 17 по 20 февраля 2023 года в г. Новый Уренгой.