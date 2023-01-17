17 января 2023
16 января 2023

В селе ЯНАО власти построят центр допрофессиональной подготовки за 673 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Проектная мощность центра — 300 человек Фото:

В селе Горки Шурышкарского района (ЯНАО) планируется строительство центра допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест. Стоимость данного проекта составляет чуть более 673 миллионов рублей. Соответсвующий аукцион размещен на портале госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 673 060 617,30 рублей. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта: „Центр допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест, с. Горки Шурышкарского района“. Сроки выполнения контракта — с 01.03.2023 по 25.03.2026», — говорится в документах.

Согласно материалам закупки, планируется демонтаж и реконструкция аварийного здания и строительство нового трех этажного корпуса. По проекту будет возведен спальный корпус и, непосредственно, центр допрофессиональной подготовки и допобразования. Данный объект должен стать объединяющей площадкой для все молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Исполнитель должен предусмотреть способность центра принимать мероприятия районного уровня.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО потратят на проведение добровольческого форума более 7 млн рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Мероприятие запланировано с 17 по 20 февраля 2023 года в г. Новый Уренгой.

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В селе Горки Шурышкарского района (ЯНАО) планируется строительство центра допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест. Стоимость данного проекта составляет чуть более 673 миллионов рублей. Соответсвующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Начальная (максимальная) цена контракта — 673 060 617,30 рублей. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта: „Центр допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест, с. Горки Шурышкарского района“. Сроки выполнения контракта — с 01.03.2023 по 25.03.2026», — говорится в документах. Согласно материалам закупки, планируется демонтаж и реконструкция аварийного здания и строительство нового трех этажного корпуса. По проекту будет возведен спальный корпус и, непосредственно, центр допрофессиональной подготовки и допобразования. Данный объект должен стать объединяющей площадкой для все молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Исполнитель должен предусмотреть способность центра принимать мероприятия районного уровня. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО потратят на проведение добровольческого форума более 7 млн рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Мероприятие запланировано с 17 по 20 февраля 2023 года в г. Новый Уренгой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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