Челябинский депутат Госдумы согласовал с Турчаком продление контракта на фронте. Фото

24 января 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Олег Колесников после отпуска вернется на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представляющий Челябинскую область в Госдуме Олег Колесников согласовал продление армейского контракта в зоне СВО с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Об этом сообщил 24 января сам депутат. «На встрече с секретарем Генерального совета „Единой России“ Андреем Турчаком обсудил события в зоне СВО, в которых довелось участвовать лично, и ход наступления в Запорожье. Согласовал продление контракта. Считаю, что работы еще очень много, и собираться домой пока рано», — написал Колесников в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Накануне о решении Колесникова продлить контракт рассказал в своем telegram-канале сам Турчак. Он также добавил, что ряд предоставленных соратником материалов войдут в первый доклад президенту Владимиру Путину, который сейчас готовит под его руководством Рабочая группа по вопросам СВО. Колесников сам попросился на фронт, написал заявление, получил повестку, прошел медкомиссию и был направлен в учебный центр. После боевого слаживания был зачислен в БАРС «Каскад». За несколько дней до встречи с Турчаком он приехал в Челябинск в 10-дневный отпуск. Фото: аккаунт Олега Колесникова в «ВК»

Представляющий Челябинскую область в Госдуме Олег Колесников согласовал продление армейского контракта в зоне СВО с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Об этом сообщил 24 января сам депутат. «На встрече с секретарем Генерального совета „Единой России“ Андреем Турчаком обсудил события в зоне СВО, в которых довелось участвовать лично, и ход наступления в Запорожье. Согласовал продление контракта. Считаю, что работы еще очень много, и собираться домой пока рано», — написал Колесников в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Накануне о решении Колесникова продлить контракт рассказал в своем telegram-канале сам Турчак. Он также добавил, что ряд предоставленных соратником материалов войдут в первый доклад президенту Владимиру Путину, который сейчас готовит под его руководством Рабочая группа по вопросам СВО. Колесников сам попросился на фронт, написал заявление, получил повестку, прошел медкомиссию и был направлен в учебный центр. После боевого слаживания был зачислен в БАРС «Каскад». За несколько дней до встречи с Турчаком он приехал в Челябинск в 10-дневный отпуск.