Челябинский депутат Госдумы прибыл на побывку к семье с фронта. Фото

19 января 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Олег Колесников проведет в Челябинске 10 дней Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который в последние месяцы находился на фронте, приехал на 10 дней к семье в Челябинск. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Как здорово быть дома. Видеть и обнимать тех, кого любишь. Слышать и слушать тишину. Прибыл на 10-дневную побывку», - написал Колесников на своей странице в «ВКонтакте». По словам парламентария, за этот короткий промежуток времени он постарается не только отдохнуть. В его планах встреча с помощниками и с добровольцами, которые решили пополнить ряды БАРС «Каскад». После получения повестки и отправки на фронт, Колесников достаточно за короткий срок смог добиться права на управление целой группой. В начале года он призывал земляков пополнить ее ряды. По словам парламентария, южноуральцы всегда одними из первых вставали на защиту страны и всегда побеждали. Колесников сам попросился на фронт. Написал заявление, получил повестку, прошел медкомиссию и отправился на боевое слаживание. После прохождения курса обучения он был зачислен в БАРС «Каскад», где и продолжает службу. Олег Колесников спустя несколько месяцев встретился со своей женой Леной Фото: Олег Колесников в "ВКонтакте"

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который в последние месяцы находился на фронте, приехал на 10 дней к семье в Челябинск. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Как здорово быть дома. Видеть и обнимать тех, кого любишь. Слышать и слушать тишину. Прибыл на 10-дневную побывку», - написал Колесников на своей странице в «ВКонтакте». По словам парламентария, за этот короткий промежуток времени он постарается не только отдохнуть. В его планах встреча с помощниками и с добровольцами, которые решили пополнить ряды БАРС «Каскад». После получения повестки и отправки на фронт, Колесников достаточно за короткий срок смог добиться права на управление целой группой. В начале года он призывал земляков пополнить ее ряды. По словам парламентария, южноуральцы всегда одними из первых вставали на защиту страны и всегда побеждали. Колесников сам попросился на фронт. Написал заявление, получил повестку, прошел медкомиссию и отправился на боевое слаживание. После прохождения курса обучения он был зачислен в БАРС «Каскад», где и продолжает службу.