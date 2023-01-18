18 января 2023

Челябинский депутат Госдумы прибыл на побывку к семье с фронта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников получил повестку в военкомате. Челябинск , колесников олег
Олег Колесников проведет в Челябинске 10 дней
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который в последние месяцы находился на фронте, приехал на 10 дней к семье в Челябинск. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Как здорово быть дома. Видеть и обнимать тех, кого любишь. Слышать и слушать тишину. Прибыл на 10-дневную побывку», - написал Колесников на своей странице в «ВКонтакте».

По словам парламентария, за этот короткий промежуток времени он постарается не только отдохнуть. В его планах встреча с помощниками и с добровольцами, которые решили пополнить ряды БАРС «Каскад».

После получения повестки и отправки на фронт, Колесников достаточно за короткий срок смог добиться права на управление целой группой. В начале года он призывал земляков пополнить ее ряды. По словам парламентария, южноуральцы всегда одними из первых вставали на защиту страны и всегда побеждали.

Колесников сам попросился на фронт. Написал заявление, получил повестку, прошел медкомиссию и отправился на боевое слаживание. После прохождения курса обучения он был зачислен в БАРС «Каскад», где и продолжает службу.

Олег Колесников спустя несколкьо месяцев встретился со своей женой
Олег Колесников спустя несколько месяцев встретился со своей женой Леной
Фото: Олег Колесников в "ВКонтакте"

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который в последние месяцы находился на фронте, приехал на 10 дней к семье в Челябинск. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Как здорово быть дома. Видеть и обнимать тех, кого любишь. Слышать и слушать тишину. Прибыл на 10-дневную побывку», - написал Колесников на своей странице в «ВКонтакте». По словам парламентария, за этот короткий промежуток времени он постарается не только отдохнуть. В его планах встреча с помощниками и с добровольцами, которые решили пополнить ряды БАРС «Каскад». После получения повестки и отправки на фронт, Колесников достаточно за короткий срок смог добиться права на управление целой группой. В начале года он призывал земляков пополнить ее ряды. По словам парламентария, южноуральцы всегда одними из первых вставали на защиту страны и всегда побеждали. Колесников сам попросился на фронт. Написал заявление, получил повестку, прошел медкомиссию и отправился на боевое слаживание. После прохождения курса обучения он был зачислен в БАРС «Каскад», где и продолжает службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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