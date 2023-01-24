Политолог назвал причину увольнения замглавы Офиса Зеленского Тимошенко

Политолог Баширов: Зеленский хочет показать Западу борьбу с коррупцией, уволив Тимошенко

Кирилл Тимошенко (справа от Владимира Зеленского) распоряжался финансовой помощью Запада Фото: Официальный сайт президента Украины

Увольнение замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко говорит о том, что лидер страны Владимир Зеленский пытается показать Западу, что он борется с коррупцией во власти. Политолог Марат Баширов в разговоре с URA.RU отметил, что Тимошенко вольготно распоряжался финансовой помощью западных стран, и после отставки последуют уголовные дела.

«Зеленский под давлением спецслужб, в первую очередь Соединенных Штатов, вынужден этих людей увольнять для того, чтобы продемонстрировать, что он борется с коррупцией. На самом деле, фактов много, что они слишком вольготно распоряжаются финансовой помощью, которую им оказывает Запад, соответственно, идут эти увольнения», — сказал Марат Баширов.

Политолог выразил уверенность, что в аппарате президента Украины будут еще увольнения. «Это не последнее увольнение, кстати говоря. Будут и уголовные дела. Но Арестович не распоряжался деньгами, а вот Тимошенко распоряжался», — добавил эксперт.

Ранее в отставку подал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Это случилось на фоне его заявлений, что взрыв ракеты в Днепре произошел в результате работы ПВО, чем вызвал критику среди украинцев. 24 января заявление на увольнение написал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По информации СМИ, он должен занять пост главы администрации Херсонской области, подконтрольной Киеву.