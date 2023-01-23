В Курганской области на трассе до Челябинска образовалась пробка. Фото, видео

24 января 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В соцсетях сообщают, что пробка образовалась из-за ДТП (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассе, которая ведет в Челябинск из-за ДТП образовалась пробка. Об этом жители региона сообщили в группах соцсети «ВКонтакте». «Огромная пробка в сторону Курган — Челябинск. Напротив Юргамыша», — указано в посте пользователя Надюши Шипицыной, размещенном в группе «Инцидент Курган». К посту прикреплено видео, на котором можно заметить длинную колонну машин. Представители группы «ЧП Курган» утверждают, что пробка образовалась из-за ДТП. На фотографиях, приложенных к посту, видно, что один грузовик, съехал в кювет, а другой стоит поперек трассы. «В 11:20 на трассе „Иртыш“ произошло столкновение трех автомобилей. Водитель КАМАЗ осуществлял движение в сторону города Челябинска. В попутном направлении за ним двигались две фуры: Volvo и Mercedes-Benz. На 205 км автодороги водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ. После чего водитель Mercedes-Benz, двигающийся за Volvo также не выдержал дистанцию и допустил столкновение с Volvo. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, водители не пострадали», — рассказали URA.RU в областном УГИБДД. По данным ведомства, затор был устранен в течение часа после ДТП. ДТП произошло в Юргамышском муниципальном округе Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган»

В Курганской области на трассе, которая ведет в Челябинск из-за ДТП образовалась пробка. Об этом жители региона сообщили в группах соцсети «ВКонтакте». «Огромная пробка в сторону Курган — Челябинск. Напротив Юргамыша», — указано в посте пользователя Надюши Шипицыной, размещенном в группе «Инцидент Курган». К посту прикреплено видео, на котором можно заметить длинную колонну машин. Представители группы «ЧП Курган» утверждают, что пробка образовалась из-за ДТП. На фотографиях, приложенных к посту, видно, что один грузовик, съехал в кювет, а другой стоит поперек трассы. «В 11:20 на трассе „Иртыш“ произошло столкновение трех автомобилей. Водитель КАМАЗ осуществлял движение в сторону города Челябинска. В попутном направлении за ним двигались две фуры: Volvo и Mercedes-Benz. На 205 км автодороги водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ. После чего водитель Mercedes-Benz, двигающийся за Volvo также не выдержал дистанцию и допустил столкновение с Volvo. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, водители не пострадали», — рассказали URA.RU в областном УГИБДД. По данным ведомства, затор был устранен в течение часа после ДТП.