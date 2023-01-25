Военный эксперт объяснил, как Россия может вернуться к наступлению на Киев

Капитан первого ранга Дандыкин: наступление на Киев начнется после освобождения Донбасса

26 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Чтобы вновь выйти к Киеву, России нужно решить немало задач, считает Василий Дандыкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам России, чтобы вернуться к новому наступлению на Киев, необходимо освободить Херсонскую область, очистить населенные пункты ЛНР и ДНР. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Нам еще немало придется пройти. Чтобы выйти к тем позициям (Киев и так далее), нужно освободить Херсонскую область, выбить их из некоторых населенных пунктов Луганской области. Ну и конечно, это ДНР. Это Донбасс. И то, что, конечно, мы оставили Купянск и прочие города — их нужно отбрасывать от границы», — объяснил Василий Дандыкин. При этом капитан первого ранга подчеркнул, что пока первоочередной задачей России является освобождение Донбасса. «Главное — освобождение Донбасса. Главные события происходят сейчас именно там. Начиная на дуге от Угледара, Марьинки, потом естественно Авдеевка, Артемовск до Северска и дальше туда, где Славянск, где все начиналось. Где начиналось движение Новороссии и движение против бандеровского режима», — добавил Дандыкин. Ранее военный корреспондент Александр Сладков отметил, что российская армия довольно успешно продвигается в ДНР в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходит Авдеевку, штурмуем Бахмур (Артемовск). По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВС РФ вскрыла позиции ВСУ на первой, частично второй и третьей линиях обороны в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженным силам России, чтобы вернуться к новому наступлению на Киев, необходимо освободить Херсонскую область, очистить населенные пункты ЛНР и ДНР. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Нам еще немало придется пройти. Чтобы выйти к тем позициям (Киев и так далее), нужно освободить Херсонскую область, выбить их из некоторых населенных пунктов Луганской области. Ну и конечно, это ДНР. Это Донбасс. И то, что, конечно, мы оставили Купянск и прочие города — их нужно отбрасывать от границы», — объяснил Василий Дандыкин. При этом капитан первого ранга подчеркнул, что пока первоочередной задачей России является освобождение Донбасса. «Главное — освобождение Донбасса. Главные события происходят сейчас именно там. Начиная на дуге от Угледара, Марьинки, потом естественно Авдеевка, Артемовск до Северска и дальше туда, где Славянск, где все начиналось. Где начиналось движение Новороссии и движение против бандеровского режима», — добавил Дандыкин. Ранее военный корреспондент Александр Сладков отметил, что российская армия довольно успешно продвигается в ДНР в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходит Авдеевку, штурмуем Бахмур (Артемовск). По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВС РФ вскрыла позиции ВСУ на первой, частично второй и третьей линиях обороны в регионе.