Депутат ГД Ильтяков станет участником тайного голосования в Кургане

Курганские единороссы готовятся к выборам руководителя реготделения партии

24 января 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Ильтяков сказал, что в выборах секретаря регионального отделения ЕР ничего особенного нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков станет участником тайного голосования, которое пройдет во время итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Курганской области. Выбирать будут руководителя реготделения партии. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. Сейчас этот пост занимает Ильтяков. «На ближайшей конференции „Единой России“ 4 февраля выберут секретаря регионального отделения. Голосование будет тайным. На должность, скорее всего, переизберут Александра Ильтякова», — уточнил источник из политического окружения. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что курганский политик находится на хорошем счету у федерального руководства партии. «От этих выборов не стоит ждать каких-то интриг. Ильтякова переизберут на новый срок», — уверен собеседник агентства. С этим мнением согласен политолог Александр Безделов. «Ильтяков успешный политик, сходится во взглядах с губернатором региона. Найти ему замену в Кургане на данный момент сложно», — подчеркнул Безделов. Ильтяков в разговоре с URA.RU сообщил, что выборы секретаря — это стандартная процедура. «Ничего особенного в этом нет. Конечно, в выборах буду принимать участие», — сообщил депутат. В пресс-службе курганского отделения добавили, что в данный момент повестка конференции формируется. В прошлом году Ильтякова уже переизбирали на пост секретаря. По итогам тайного голосования депутат получил большинство голосов. Эту должность политик занимает с 6 февраля 2021 года. Ранее URA.RU писало, что на конференцию 4 февраля ждут губернатора области Вадима Шумкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков станет участником тайного голосования, которое пройдет во время итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Курганской области. Выбирать будут руководителя реготделения партии. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. Сейчас этот пост занимает Ильтяков. «На ближайшей конференции „Единой России“ 4 февраля выберут секретаря регионального отделения. Голосование будет тайным. На должность, скорее всего, переизберут Александра Ильтякова», — уточнил источник из политического окружения. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что курганский политик находится на хорошем счету у федерального руководства партии. «От этих выборов не стоит ждать каких-то интриг. Ильтякова переизберут на новый срок», — уверен собеседник агентства. С этим мнением согласен политолог Александр Безделов. «Ильтяков успешный политик, сходится во взглядах с губернатором региона. Найти ему замену в Кургане на данный момент сложно», — подчеркнул Безделов. Ильтяков в разговоре с URA.RU сообщил, что выборы секретаря — это стандартная процедура. «Ничего особенного в этом нет. Конечно, в выборах буду принимать участие», — сообщил депутат. В пресс-службе курганского отделения добавили, что в данный момент повестка конференции формируется. В прошлом году Ильтякова уже переизбирали на пост секретаря. По итогам тайного голосования депутат получил большинство голосов. Эту должность политик занимает с 6 февраля 2021 года. Ранее URA.RU писало, что на конференцию 4 февраля ждут губернатора области Вадима Шумкова.