Депутат ГД Ильтяков станет участником тайного голосования в Кургане

Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков станет участником тайного голосования, которое пройдет во время итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Курганской области. Выбирать будут руководителя реготделения партии. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. Сейчас этот пост занимает Ильтяков.
«На ближайшей конференции „Единой России“ 4 февраля выберут секретаря регионального отделения. Голосование будет тайным. На должность, скорее всего, переизберут Александра Ильтякова», — уточнил источник из политического окружения. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что курганский политик находится на хорошем счету у федерального руководства партии. «От этих выборов не стоит ждать каких-то интриг. Ильтякова переизберут на новый срок», — уверен собеседник агентства.
С этим мнением согласен политолог Александр Безделов. «Ильтяков успешный политик, сходится во взглядах с губернатором региона. Найти ему замену в Кургане на данный момент сложно», — подчеркнул Безделов.
Ильтяков в разговоре с URA.RU сообщил, что выборы секретаря — это стандартная процедура. «Ничего особенного в этом нет. Конечно, в выборах буду принимать участие», — сообщил депутат. В пресс-службе курганского отделения добавили, что в данный момент повестка конференции формируется.
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Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков станет участником тайного голосования, которое пройдет во время итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Курганской области. Выбирать будут руководителя реготделения партии. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. Сейчас этот пост занимает Ильтяков. «На ближайшей конференции „Единой России“ 4 февраля выберут секретаря регионального отделения. Голосование будет тайным. На должность, скорее всего, переизберут Александра Ильтякова», — уточнил источник из политического окружения. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что курганский политик находится на хорошем счету у федерального руководства партии. «От этих выборов не стоит ждать каких-то интриг. Ильтякова переизберут на новый срок», — уверен собеседник агентства. С этим мнением согласен политолог Александр Безделов. «Ильтяков успешный политик, сходится во взглядах с губернатором региона. Найти ему замену в Кургане на данный момент сложно», — подчеркнул Безделов. Ильтяков в разговоре с URA.RU сообщил, что выборы секретаря — это стандартная процедура. «Ничего особенного в этом нет. Конечно, в выборах буду принимать участие», — сообщил депутат. В пресс-службе курганского отделения добавили, что в данный момент повестка конференции формируется. В прошлом году Ильтякова уже переизбирали на пост секретаря. По итогам тайного голосования депутат получил большинство голосов. Эту должность политик занимает с 6 февраля 2021 года. Ранее URA.RU писало, что на конференцию 4 февраля ждут губернатора области Вадима Шумкова.