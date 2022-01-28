28 января 2022
27 января 2022

В Курганской области выбрали главу ЕР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган
Выборы секретаря курганского отделения ЕР прошли 29 января Фото:

Секретарем партии «Единая Россия» в Курганской области выбрали депутата Госдумы Александра Ильтякова, который ранее уже занимал тот же пост. Об этом стало известно 29 января на конференции реготделения, передает корреспондент URA.RU.

«Счетная комиссия установила: число зарегистрированных делегатов 51, число испорченных бюллетеней — три. Владимир Иванов [второй кандидат на пост главы ЕР] — за — четыре, Александр Ильтяков — 44 — за. Решили признать тайное голосование состоявшимся», — озвучено на конференции.

Также во время конференции избрали новый состав регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии партии. Кроме того, подвели итоги работы за пять лет. Ранее Ильтяков назвал выборы на должность секретаря «стандартной процедурой».

Ильтяков возглавил региональное отделение ЕР 6 февраля 2021 года. За время своей работы он анонсировал масштабную реформу регионального отделения «Единой России», придумал ритуал для новобранцев партии и опубликовал несколько неоднозначных роликов, в одном из которых вызывал дождь.

Заседание ЕР. Курган
Замгубернатора Оксана Куташи присутствовала на конференции ЕР
Фото:
Заседание ЕР. Курган
Всего на конференции ЕР в Кургане присутствовали 52 делегата
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Секретарем партии «Единая Россия» в Курганской области выбрали депутата Госдумы Александра Ильтякова, который ранее уже занимал тот же пост. Об этом стало известно 29 января на конференции реготделения, передает корреспондент URA.RU. «Счетная комиссия установила: число зарегистрированных делегатов 51, число испорченных бюллетеней — три. Владимир Иванов [второй кандидат на пост главы ЕР] — за — четыре, Александр Ильтяков — 44 — за. Решили признать тайное голосование состоявшимся», — озвучено на конференции. Также во время конференции избрали новый состав регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии партии. Кроме того, подвели итоги работы за пять лет. Ранее Ильтяков назвал выборы на должность секретаря «стандартной процедурой». Ильтяков возглавил региональное отделение ЕР 6 февраля 2021 года. За время своей работы он анонсировал масштабную реформу регионального отделения «Единой России», придумал ритуал для новобранцев партии и опубликовал несколько неоднозначных роликов, в одном из которых вызывал дождь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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