Выборы секретаря курганского отделения ЕР прошли 29 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарем партии «Единая Россия» в Курганской области выбрали депутата Госдумы Александра Ильтякова, который ранее уже занимал тот же пост. Об этом стало известно 29 января на конференции реготделения, передает корреспондент URA.RU.

«Счетная комиссия установила: число зарегистрированных делегатов 51, число испорченных бюллетеней — три. Владимир Иванов [второй кандидат на пост главы ЕР] — за — четыре, Александр Ильтяков — 44 — за. Решили признать тайное голосование состоявшимся», — озвучено на конференции.

Также во время конференции избрали новый состав регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии партии. Кроме того, подвели итоги работы за пять лет. Ранее Ильтяков назвал выборы на должность секретаря «стандартной процедурой».

Ильтяков возглавил региональное отделение ЕР 6 февраля 2021 года. За время своей работы он анонсировал масштабную реформу регионального отделения «Единой России», придумал ритуал для новобранцев партии и опубликовал несколько неоднозначных роликов, в одном из которых вызывал дождь.

Замгубернатора Оксана Куташи присутствовала на конференции ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всего на конференции ЕР в Кургане присутствовали 52 делегата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU