Курганские единороссы ждут губернатора Шумкова на итоговую конференцию

Итоговая конференция регионального отделения партии «Единая Россия» намечена на 4 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на итоговой конференции регионального отделения партии «Единая России» ждут губернатора области Вадима Шумкова. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Ожидается, что Шумков придет на конференцию „Единой России“ 4 февраля. На мероприятии подведут итоги прошлого года, проведут кадровые изменения и обсудят планы», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из политического окружения напомнил, что в прошлом году Шумкова на партийной конференции не было. «На нынешнее заседание приглашение губернатору отправлено», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения Александр Ильтяков сообщил URA.RU, что губернатор приглашен в обязательном порядке. «А там уже на усмотрение Вадима Михайловича. У него же своя повестка и загрузка», — отметил политик.

По словам политолога Александра Безделова, Шумков вряд ли будет игнорировать это итоговое и большое мероприятие. «Во-первых, стоит помнить, что, этот год предвыборный. В конце 2023 года будет фактически дан старт президентской избирательной кампании. Не стоит забывать и о выборах губернатора области в следующем году. Во-вторых, в непростых экономических и социальных условиях, которые сложились в стране, Шумков будет нуждаться в поддержке ЕР, а партия — в поддержке главы региона», — добавил эксперт.

В пресс-службе курганского отделения партии корреспонденту агентства подтвердили, что в этом году итоговая конференция состоится 4 февраля. «Делегатами конференции станут представители местных отделений партии всех муниципалитетов области. Повестка заседания и список приглашенных еще формируются», — добавили в ЕР.

В департамент информационной и внутренней политики администрации Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать примет ли Шумков участие в конференции «Единой России». На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что в 2022 году итоговая конференция партии состоялась в конце января. На нем изменили состав президиума областного политсовета «Единой России» и переизбрали руководителя.