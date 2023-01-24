Киев в шаге от получения от Запада сотни танков Leopard

ABC: 12 западных стран готовятся отправить сотню танков Leopard на Украину
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12 стран Запада готовятся отправить немецкие танки на Украину Фото:
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В зависимости от разрешения Германии, 12 западных стран готовы выслать около 100 немецких танков Leopard Украине. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на украинские источники.

«О готовности передать Киеву боевую технику уже публично заявили Финляндия и Польша, некоторое количество танков хотят передать Испания, Дания и Нидерланды. <…> 100 немецких танков Leopard готовы передать Киеву 12 стран», — уточняет телеканал. Данные соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины на немецкой базе Рамштайн.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг разрешил странам Североатлантического альянса готовить немецкие танки Leopard 2 к отправке на Украину. До этого в ФРГ заявляли, что передадут свои танки Киеву при условии, что США отправят свою крупную технику Abrams. Потом сообщалось, что Германия не будет против отправки танков.

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В зависимости от разрешения Германии, 12 западных стран готовы выслать около 100 немецких танков Leopard Украине. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на украинские источники. «О готовности передать Киеву боевую технику уже публично заявили Финляндия и Польша, некоторое количество танков хотят передать Испания, Дания и Нидерланды. <…> 100 немецких танков Leopard готовы передать Киеву 12 стран», — уточняет телеканал. Данные соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины на немецкой базе Рамштайн. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг разрешил странам Североатлантического альянса готовить немецкие танки Leopard 2 к отправке на Украину. До этого в ФРГ заявляли, что передадут свои танки Киеву при условии, что США отправят свою крупную технику Abrams. Потом сообщалось, что Германия не будет против отправки танков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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